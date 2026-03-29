El informe europeo sobre el apagón confirma el fallo de 'diseño' de la red pública: "No pudo evitar el colapso"

El Gobierno ha vendido como un triunfo que el informe del grupo de expertos europeo ENTSO-E no culpe directamente a Red Eléctrica del apagón. Pero lo cierto es que una lectura real del documento arroja frases más que delatoras de lo ocurrido en el apagón eléctrico de España y de la responsabilidad de Red Eléctrica, el operador de las redes.

La frase más evidente aparece en la página 24 de ese documento. "El sistema entró en un punto de funcionamiento en el que, por diseño, su plan de defensa no pudo interrumpir la cascada de desconexiones por sobretensión y evitar el colapso total de los sistemas eléctricos españoles y portugueses". Es verdad que no menciona a Red Eléctrica. Pero también es verdad que el operador del "sistema" es Red Eléctrica. Y que el "diseño" de ese sistema es de competencia directa de la misma empresa bajo control público y político.

Pero el informe sobre las causas del apagón de abril de 2025 en España aporta más información que se ha omitido por parte del Gobierno.

El informe detalla las causas y los factores que provocaron el apagón. Y afirma que el apagón se debió a una rápida subida de la tensión en la red debido a una mala gestión de la potencia reactiva (capacitiva) debido a que el control de tensión realizado por los generadores convencionales no fue efectiva. Pues bien, las energías renovables funcionan por imperativo legal con factor de potencia constante, lo que obliga a variar la generación de reactiva con la variación de la activa (más o menos sol o viento) y no pueden adecuarse a las necesidades de generación de potencia reactiva.

Es más, el informe confirma que los denominados shunts se activan y desactivan manualmente, lo que implica reacciones muy lentas ante las necesidades de respuesta rápida de la red.

También señala que el Statcom implantado es un instrumento adecuado para controlar la potencia reactiva con tiempos de respuesta de un milisegundo. Pero también que sólo hay uno en toda España, lo que es claramente insuficiente.

El estudio destaca igualmente que la tensión de la red era muy sensible a variaciones de generación o demanda: cualquier variación de la carga o generación daba lugar a variaciones de tensión produciendo sobretensiones. Y que, dada la elevada tensión de la red, cualquier mínima desconexión de plantas menores de generación fotovoltaica daba lugar a sobretensiones que generaban nuevas desconexiones de los inversores que a su vez producían más sobretensiones que a su vez provocaba más desconexiones. Toda una cadena que acabó en el colapso.

Y que, en España, a diferencia del resto de Europa se acepta un margen mayor de variación de tensión en las líneas de 400 kV y 220 kV, lo que deja un menor margen entre el límite de tensión permitido y la tensión de desconexión.

ENTSO-E, de hecho, ha elaborado una guía de buenas prácticas sobre medios de soporte de tensión y estudios sobre estabilidad de tensión. Y allí señala que se ha de contar con suficientes medios de soporte de MVAr para poder ayudar a evitar el colapso de tensión o las desconexiones en cascada rápidas inducidas por sobretensiones en una red debilitada. Que el modo de trabajo de las renovables a factor de potencia fijo es inadecuado para gestionar la potencia reactiva afectando negativamente a la capacidad de controlar las fluctuaciones de tensión. Y que los TSOs (como REE) tienen que tener un sistema que permita operar adecuadamente, en tiempo real, en el caso de incidencias inesperadas.

Los shunt reactors, además, han de poder activarse automáticamente, en lugar de manualmente (es mucho más rápido). España debe trabajar con los márgenes de tensión estándar en Europa. Y la variación de potencia de los generadores debe ser más suave: no se deben permitir variaciones bruscas para evitar desestabilizar la red.