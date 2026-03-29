La medida estrella de Von der Leyen contra la burocracia tendrá un impacto del 0,002% del PIB

La Comisión Europea que lidera Ursula von der Leyen ha situado en torno a 400 millones de euros anuales el ahorro en costes administrativos que generarán sus últimas medidas de simplificación normativa, incluyendo el llamado 'régimen 28'. La cifra procede de su propia evaluación de impacto y se presenta como un avance en la reducción de cargas para las empresas.

Sin embargo, el alcance real de este ahorro solo puede entenderse en comparación con el tamaño del problema que pretende abordar. Diversos análisis institucionales de la propia UE estiman que las barreras regulatorias dentro del mercado único equivalen a costes de "aranceles internos" muy elevados, con efectos económicos agregados que se sitúan en el orden de cientos de miles de millones de euros anuales. Este diagnóstico ha sido reiterado en los informes de Enrico Letta y Mario Draghi, que apuntan a la fragmentación normativa como uno de los principales frenos al crecimiento europeo.

Así, si se toma una estimación conservadora de ese coste en el entorno de 300.000–500.000 millones de euros anuales, el ahorro de 400 millones tendría una equivalencia que oscila entre el 0,08% y el 0,13% del coste total estimado de las barreras internas, y su impacto sería de en torno al 0,002%–0,003% del PIB de la Unión Europea, que supera los 15 billones de euros. Por tanto, desde una perspectiva macro, el impacto parecería ser marginal.

El contraste se vuelve aún más evidente al analizar otros órdenes de magnitud relevantes. El presupuesto anual de la Unión Europea supera los 180.000 millones de euros, de modo que el ahorro equivale a aproximadamente el 0,2% del gasto comunitario. Al mismo tiempo, los programas nacionales de ayudas industriales o energéticas movilizan decenas de miles de millones de euros, muy por encima de la escala de la reducción administrativa planteada. A nivel empresarial, el coste de cumplimiento normativo para una compañía que opera en varios países se multiplica por la necesidad de adaptarse a 27 marcos legales distintos.

En este contexto, el problema central no es el coste de registro o los trámites iniciales, sino la fragmentación estructural del mercado. Es importante agilizar trámites, pero la clave para que las empresas puedan operar son otras, puesto que hay barreras regulatorias que complican sobremanera la operativa transfronteriza, tal y como ilustran las diferencias en materia de derecho societario, fiscalidad, regulación laboral, legislación de resolución de insolvencias o trámites administrativos.

Los marcos diferenciados obligan a replicar estructuras jurídicas país por país y los datos sobre el comportamiento empresarial reflejan este impacto, en la medida en que cada vez hay más empresas de acelerado crecimiento que optan por deslocalizarse. Entre 2008 y 2021 se crearon 147 unicornios en Europa, una cifra modesta, pero peor aún es el hecho de que alrededor de un 27% trasladaron su sede fuera de la UE, en su mayoría hacia Estados Unidos, donde el mercado es efectivamente integrado.

El diseño actual del 'régimen 28' no altera sustancialmente esta dinámica. Aunque introduce mejoras en materia de digitalización y en la constitución de sociedades, mantiene la dependencia de los ordenamientos nacionales en aspectos clave, lo que limita la capacidad de esta reforma para reducir las fricciones que afectan a la expansión transfronteriza.

En términos cuantitativos, el resultado es claro, puesto que la UE identifica correctamente un problema de gran escala (la fragmentación regulatoria y burocrática), pero las medidas propuestas tienen un impacto económico muy reducido en comparación con el volumen de costes que genera dicho problema. La brecha entre diagnóstico y solución sigue siendo inmensa.