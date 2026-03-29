Las claves de SoloFonseca sobre Irán, Ucrania o China: ¿cómo interpretar el mundo de la próxima década?

¿Qué pasará en Irán? ¿Cambio de régimen o bunkerización? ¿Cómo terminará el conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Quién ganará en el enfrentamiento, por ahora no bélico, entre China y EEUU? Nadie tiene una respuesta para estas preguntas. Pero algunos tienen mejores pistas que otros. El futuro es impredecible, pero podemos intuir claves que nos ayuden a comprender por dónde van los tiros. Por eso, esta semana, en Economía para quedarte sin amigos, tenemos como invitado a uno de los más conocidos analistas españoles en cuestiones de política internacional: @SoloFonseca.

Con él hablaremos de los conflictos que copan los titulares en las últimas semanas. Y también sobre la posibilidad de que países como Irán, Cuba o Venezuela, experimenten procesos de apertura democrática. La caída de estos regímenes integraría a millones de personas en el circuito de consumo global, convirtiendo a estos territorios en potencias turísticas y receptoras de capital. Sería una transición de súbditos a ciudadanos plenamente integrados en un sistema de derechos y libertades. En definitiva, un motor que continúa transformando regiones enteras, donde la iniciativa privada actúa como el único antídoto eficaz frente al estancamiento del colectivismo.

De la IA al propósito personal

Sin embargo, el panorama global también presenta desafíos significativos derivados del auge de la inteligencia artificial y la automatización, que amenazan con transformar de forma radical el mercado laboral tradicional. La preocupación por una posible obsolescencia humana ante el avance tecnológico convive con la paradoja de una sociedad occidental que, pese a disfrutar de una abundancia material sin precedentes, atraviesa una profunda crisis de propósito.

La facilidad para acceder a bienes de consumo ha derivado en una pérdida de la épica personal y del esfuerzo, factores que históricamente han impulsado el progreso. Esta falta de incentivos vitales y la tendencia hacia el aislamiento social representan un riesgo para la cohesión de las democracias, que deben encontrar un equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la preservación del sentido del trabajo.

Ante este cambio de paradigma, surge una configuración del mapa mundial donde la soberanía individual cobra más fuerza frente a los Estados-nación. La capacidad de los ciudadanos para elegir su hogar basándose en la seguridad jurídica obliga a los gobiernos a competir por el capital humano. Así las cosas, este futuro más libre no está exento de riesgos, como el surgimiento de nuevas formas de control digital o la polarización en la gestión de recursos.

Un futuro que cambiará vidas

Hay que señalar que la competencia institucional será la herramienta definitiva para garantizar el progreso, una transformación que desplazará los modelos estáticos de gobernanza. La importancia de estas ideas que mezclan actualidad con una especulación racional sobre el futuro inmediato apuntan a una reflexión de vital importancia sobre la libertad individual, pues la integración de la tecnología en la vida cotidiana producirá -y ya está produciendo- un cambio a todos los niveles de la vida humana.

La posibilidad de que el individuo se convierta en su propio regulador, eligiendo servicios de justicia o seguridad en un mercado global, podría redefinir el concepto de nación. Este escenario, aunque todavía lejano para muchos, comienza a dibujarse en las discusiones sobre ciudades privadas y zonas económicas especiales. La batalla por la libertad no se librará solo en las urnas, sino en la capacidad de las personas para optar por sistemas que respeten su autonomía y fomenten la creatividad individual en un entorno cada vez más automatizado.

Para profundizar en estas ideas y descubrir por qué el futuro mira en esta dirección, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para quedarte sin amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.