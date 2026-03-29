Por qué la crisis del petróleo está disparando el precio del azúcar

El precio del azúcar vuelve a subir en los mercados internacionales y no lo hace por casualidad. Detrás de este aumento hay un factor clave: la energía. Cuando el petróleo sube, producir combustible alternativo resulta más rentable. Y ahí entra en juego la caña de azúcar.

Los futuros del azúcar en Estados Unidos se sitúan ahora mismo en torno a los 15,7 centavos de dólar, su nivel más alto desde octubre de 2025. Se trata de una consecuencia directa del encarecimiento del crudo debido a la guerra de Irán. Ante las restricciones del petróleo, cada vez más productores están optando por destinar la caña de azúcar a la fabricación de etanol.

Repaso rápido de la clase de química: se extrae el jugo de la caña de azúcar, se fermenta para transformarlo en alcohol y se destila hasta obtener etanol, listo para mezclar con gasolina.

En España se utiliza el etanol. La gasolina que se vende en las gasolineras ya lleva una pequeña parte de este biocombustible, normalmente entre un 5% y un 10%. Sin embargo, aquí no se utiliza de forma mayoritaria como en Brasil, donde incluso puede usarse casi solo, o la India, que lo está implantando en el transporte. En España hay pocos coches preparados para ello, prácticamente no hay surtidores y la materia prima se destina principalmente al uso alimentario.

Brasil acelera… pero contiene los precios

Los precios del azúcar repuntan casi en paralelo al petróleo, especialmente en Brasil, el mayor productor mundial de caña de azúcar. El país se prepara para elevar su producción de etanol en unos 4.000 millones de litros en la campaña 2026/27, lo que supondría un nuevo récord, según recoge el medio Trading Economics.

Sin embargo, el encarecimiento del azúcar tiene, por ahora, un límite. La razón es que sigue habiendo una oferta abundante, sobre todo procedente de India y del propio Brasil, que actúa como freno a subidas más intensas.

Sin embargo, esto podría cambiar a corto plazo. La región Centro-Sur de Brasil, clave para la producción mundial, iniciará la cosecha en abril. Cualquier incidencia climática —sequía o exceso de lluvias— podría alterar las previsiones y mover los precios con rapidez.

¿Por qué no usamos más etanol?

Aunque el etanol suena como una alternativa sencilla al petróleo, en la práctica tiene varias limitaciones que explican por qué su uso no está más extendido. Para empezar, se produce a partir de cultivos como la caña de azúcar o el maíz, lo que significa que compite directamente con la producción de alimentos, que suele ser algo más rentable para los agricultores.

Además, su rentabilidad depende mucho del precio del petróleo. Cuando el crudo está caro, el etanol resulta más atractivo, pero si baja, deja de ser competitivo y pierde interés para productores y gobiernos.

Por otra parte, como en España nunca ha sido una alternativa real, los coches no están adaptados para usar altas proporciones de etanol y tampoco contamos con infraestructuras suficientes para el repostaje.