Bustinduy presiona por carta a 13 fondos e inmobiliarias para intervenir 100.000 alquileres

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado cartas a 13 fondos de inversión y empresas inmobiliarias en las que les recuerda la obligación de aplicar la prórroga extraordinaria de los contratos del alquiler prevista en el Real Decreto-ley 8/2026.

Esta decisión se produce en un contexto en el que la norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, aún debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados. El real decreto contempla la renovación de los contratos de alquiler por periodos anuales hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que los contratos estuvieran en vigor antes del mes de diciembre de 2027.

Esta medida forma parte del paquete que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque requiere su validación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días desde el momento de su aprobación. Mientras tanto, desde el Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy, sostienen que la norma está vigente y debe aplicarse, por lo que ha solicitado a las empresas afectadas que adopten las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. "Deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos" que así lo soliciten, según las cartas que ha enviado el Ministerio.

Según la información del Ministerio, las entidades a las que se han dirigido gestionan más de 100.000 viviendas en España. En las misivas, Consumo pide "la máxima diligencia" para aplicar dicha prórroga. El objetivo, según el Ministerio, es garantizar que los arrendatarios puedan acogerse a esta posibilidad mientras el decreto se encuentra en vigor, antes incluso de su debate en el Congreso. Y es que, tal y como Pedro Sánchez ha reconocido, aún carece de los apoyos necesarios.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el Gobierno agotará el margen legal antes de llevar la norma al Congreso. Así las cosas, el decreto debe someterse a votación en el Congreso en los próximos días y, previsiblemente, será tumbado en el Congreso. Este real decreto ha producido una sensación de inseguridad jurídica en el sector inmobiliario.