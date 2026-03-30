El turismo se frota las manos, pero no esconde el gran problema del tren y del turista español

La pérdida de poder adquisitivo de los españoles durante los últimos ocho años es más que evidente y ahora, que llega una de las fechas más importantes del año, el primer gran éxodo de la temporada vacacional, la Semana Santa, esto se deja sentir. No solo somos más pobres, sino que las infraestructuras españolas reflejan ese deterioro propio de años sin las inversiones en mantenimiento necesarias. El accidente de Adamuz no solo se cobró 46 vidas, sino que, además, ha dejado unas dudas horribles sobre la red ferroviaria. No solo eso, sino que se han disparado las incidencias y retrasos en una red que afecta de manera directa ya al sector más desequilibrante de nuestra economía, el petróleo nacional: el turismo.

Resulta ya una costumbre perversa en la España de Pedro Sánchez que los indicadores económicos se vistan de seda para ocultar una realidad de plomo. Los últimos datos sobre las previsiones para esta Semana Santa de 2026 no son una excepción: tras el triunfalismo oficialista de las cifras agregadas, emerge la fotografía de una sociedad fracturada donde el derecho al descanso se ha convertido en un artículo de lujo reservado para una minoría menguante.

La estadística es demoledora: el 56% de los españoles no tiene intención alguna de viajar. No es una cuestión de falta de ganas o de un repentino fervor por el recogimiento místico, sino de pura asfixia financiera. La mitad de quienes se quedarán en casa confiesa abiertamente que su situación económica no se lo permite. Es el resultado lógico de una inflación que, lejos de estar "controlada", sigue devorando los márgenes de ahorro de las familias y de una incertidumbre geopolítica que, con el conflicto en Irán como telón de fondo, encarece cada vez más la vida diaria. Y esto según el observatorio Cetelem.

Para el 44% que sí se atreve a preparar las maletas, el panorama no es mucho más alentador. El gasto medio previsto en reservas online ha caído un 10,3% respecto al año anterior, situándose en unos modestos 450 euros. Los españoles están aplicando una economía de guerra vacacional: se refugian en el turismo nacional —el 80% de los viajes— y recortan en todo lo que no sea estrictamente el alojamiento y el transporte.

Mención aparte merece el caos ferroviario, convertido ya en la marca personal de una gestión ministerial más preocupada por el sectarismo que por la eficiencia. Casi el 70% de las agencias de viajes denuncian un impacto negativo en su facturación debido al desastre del tren. La pérdida de confianza en el sistema ferroviario no solo es un golpe al sector turístico, sino un sobrecoste directo para el ciudadano en tiempo y dinero. Mientras el Gobierno se jacta de una "resiliencia" de cartón piedra, la realidad es que moverse por España se ha vuelto una odisea de retrasos, cancelaciones y gestiones burocráticas imposibles de repercutir.

En definitiva, esta Semana Santa nos devuelve la imagen de una clase media en retirada. Entre el ahorro forzoso por miedo al futuro y la incapacidad de costearse un billete, los españoles se resignan a ver pasar las vacaciones desde el sofá de su lugar de residencia. El turismo resiste, sí, pero lo hace a costa de exprimir el bolsillo de los de siempre y de expulsar del sistema a millones de ciudadanos que ya ni siquiera se plantean salir de casa.