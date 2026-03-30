Contratos y créditos: la red de dinero público de las empresas de Ana Pastor

Las empresas vinculadas a la periodista Ana Pastor han captado recursos provenientes de Administraciones tanto españolas como europeas. La cifra exacta resulta imposible de cuantificar debido a que existen al menos dos proyectos europeos donde no se desglosa lo que se subvenciona a cada socio, es por ello que la cifra mínima alcanza los 1.576.492,53 euros. Esta financiación abarca diversos mecanismos como son los contratos públicos, las subvenciones y los préstamos.

Newtral declara de forma explícita su rechazo a las subvenciones procedentes de España. En su página corporativa se lee textualmente: "No recibimos subvenciones ni ayudas públicas de ninguna administración, organismo, empresa o entidad pública española (ni de rango estatal, autonómico o municipal)". Pero eso sí, a pesar de esta afirmación, Newtral concurre a concursos y obtienen préstamos de origen público.

Información de Newtral

Recursos públicos captados por Newtral

La empresa periodística ha obtenido dos contratos a través de concursos públicos por valor de 224.879,13 euros. De esta cantidad, 221.782,56 euros corresponden a los dos lotes de un procedimiento abierto convocado por la Mobile World Capital Foundation de Barcelona en 2025 para el suministro de una plataforma destinada al contraste de informaciones. Además, también accedieron a un contrato público de 3.096,57 euros de Canal Sur para la "cesión de imágenes de archivo de madrugada 2000 y audio" en 2019. Aunque la cantidad es inferior a 15.000 euros, necesario para los contratos menores, se trata de una licitación ordinaria.

En la categoría de encargos de menor volumen, la plataforma consiguió tres adjudicaciones por un total de 21.194,3 euros. El primero asciende a 4.400 euros, y se tratan de unas actividades formativas frente a "la xenofobia, la desinformación y los discursos de odio en redes sociales dirigidos contra la población migrante" a finales de febrero de 2026 para la Casa África, el segundo a 2.676 euros, en el que tuvo que realizar "talleres que promueven la lucha contra la desinformación y alfabetización mediática" para el Ayuntamiento de Segovia en mayo del 2025 y el tercero a 14.434,3 euros, actos de proyección, presentación y debates del documental Origen (Origine) en la ciudad de Dakar (Senegal), también para la Casa África, allí por 2022.

En el ámbito crediticio, la firma recibió un crédito de 350.000 euros, cuya ayuda equivalente asciende aproximadamente a 46.667 euros de la Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento), una empresa pública cuyo objetivo es "facilitar a las pymes y a autónomos en España la obtención de todo tipo de financiación", que depende del Ministerio de Industria. Respecto a las ayudas de la UE, Newtral ha obtenido 50.000 euros en el marco del programa Horizonte 2020 para el desarrollo de un sistema de verificación en tiempo real.

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Otro proyecto, denominado FactCRICIS o EuroClimateCheck, le reportó 86.000,20 euros para "identificar y desmentir campañas de desinformación relacionadas con el cambio climático".

El Hybrids, bajo el programa Horizon Europe y coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene un presupuesto de 2.587.766,40 euros, de los que 251.971,20 euros son para Newtral, en donde combinan "la inteligencia artificial y la humana para superar las deficiencias de los actuales métodos de IA" y está destinada a monitorizar, promover y analizar transformaciones en "buenas prácticas democráticas".

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Además, en la iniciativa Iberifier+, coordinada por la Universidad de Navarra a través del Real Instituto Elcano, con un presupuesto global de 2.341.248 euros compartido entre 24 entidades, entre los que se desconoce la cantidad asignada a cada organización. Este observatorio español se centra en la detección y análisis de contenidos falsos en el ámbito hispano-luso.

Por último, la entidad interviene en el programa Erasmus+ dentro de la iniciativa DoCHECK!: dedicada a la alfabetización mediática y el combate a la desinformación. El presupuesto total de 250.000 euros se distribuye entre seis organizaciones: Fundación Cibervoluntarios como coordinadora, la propia Newtral, WeSchool de Italia, Centro F.L. Ferrari de Italia, European School Brussels II de Bélgica y Epal Kaisarianis de Grecia. Estos recursos, canalizados a través del antiguo Ministerio de Universidades, se destinan a actividades educativas dirigidas a jóvenes entre 14 y 18 años, familias y educadores. En total, la empresa Newtral ha obtenido al menos 984.352,83 de ingresos públicos.

Los ingresos públicos de la otra empresa

Además, Pastor tiene una segunda empresa: el laboratorio tecnológico Iniar IA Labs & Technologies. Según el Registro Mercantil está administrada por Ana Pastor y su hermano Tomás Pastor. Esta compañía fue creada para "perfeccionar los procesos de verificación con inteligencia artificial" y "combatir la desinformación y promover la alfabetización mediática a nivel mundial."

Iniar IA Labs & Technologies ha captado a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Ciencia, una combinación de crédito reembolsable por 433.133,40 euros y una subvención de 82.080 euros, que sumados hacen 515.213,4 euros, todo esto para realizar un "sistema avanzado de inteligencia artificial para atacar la desinformación multimodal", y en donde hará de coordinador de los otros tres entes del proyecto: Fundación Centro Tecnológico de Telecomunicación de Galicia, Management Clairmont y la Universidad Politécnica de Madrid

Además, la compañía de los hermanos Pastor ha conseguido dos contratos públicos por 77.234,3 euros. El primero consiste en un servicio de monitorización de campañas FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference), en español, operaciones de manipulación e interferencia extranjera en el campo de la información y asciende a 60.500 euros y el segundo a 16.734,3 euros, para el mismo propósito pero con una diferencia de casi un año, ambos para el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sumando los ingresos de Iniar, estos hacen un monto de 592.447,70 euros que añadidos a los 984.352,83 euros de Newtral, hacen un total de 1.576.492,53 euros de ingresos públicos para las dos empresas de la periodista Ana Pastor.