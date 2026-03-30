De la torrija a la mona: los pasteleros afrontan la Semana Santa con los huevos más caros

Hay algo casi hipnótico y sumamente evocador al entrar en una pastelería en vísperas de Semana Santa: vitrinas que exhiben torrijas doradas, esculturas de chocolate expuestas como pequeñas obras de arte efímero, buñuelos cremosos y delicados huevos de cacao brillante. Cada región de España se reconoce en sus propios dulces, pero comparte esa paradoja tan nuestra: la solemnidad y el duelo de la Semana Santa no están reñidos con el placer de una tradición pastelera inigualable.

Sin embargo, los obradores trabajan con la presión añadida de la subida de precio de varias materias primas, con los huevos a la cabeza (+30% en un año). Rodeados por el olor a canela, vainilla y leche infusionada, los artesanos hacen equilibrios entre tradición, calidad y precio, confiando en que los clientes que buscan calidad saben dónde encontrarla y cuánto cuesta.

La torrija que se adapta

En Madrid, donde la torrija es casi religión, las pastelerías han optado por una fórmula que mezcla innovación y sentido común: cambiar el formato sin tocar la esencia. Así lo explican desde la Pastelería Mallorca: "Nuestras torrijas clásicas ahora las presentamos también en versión mini. Es un formato pensado para compartir y regalar".

Torrijas mini de la pastelería Mallorca.

Sin duda es una forma de consumir "más versátil y divertida", pero también un giro práctico: a bolsillos más pequeños, bocados más cortos. El cliente, al menos de momento, sigue entrando a comprar: "Llevamos años adaptándonos a la subida de precios de las materias primas y, como sector, capeamos el temporal como podemos. Por nuestra parte, seguimos centrados en mantener la calidad y la experiencia de nuestros productos, y no hemos registrado cambios significativos en las ventas a raíz de los precios".

Buñuelos de Cuaresma

La pastelería aragonesa Ascaso presume (y con motivo) de sus buñuelos de Cuaresma. Llevan 136 años ofreciendo a sus clientes esa masa a base de harina, leche, huevos y mantequilla, frita en aceite y rebozada en azúcar que marca el preludio de la Semana Santa. Sura, responsable de desarrollo de negocio, describe una campaña que avanza poco a poco, sin sobresaltos: "Empieza despacio y se anima en los días clave".

Buñuelo de Cuaresma de la pastelería Ascaso.

Según calcula, las materias primas, energía y otros gastos han incrementado los costes de la pastelería entre un 2% y un 3% este último año. Así que, en su caso, la inflación se ha notado, pero con matices. Según el IPC de febrero publicado por el INE, la leche ha subido un 2,8% en el último año, las harinas mantienen precios similares, mientras que el azúcar ha experimentado una bajada del 4,7%.

Aun así, el optimismo se mantiene. "Confío en que esta campaña sea igual que el año pasado", dice Sura. Y añade una idea que se repite en muchos obradores: ningún miedo a las grandes superficies. "Tenemos productos distintos y posiblemente públicos distintos también. Los clientes que buscan una calidad determinada saben que la encuentran aquí".

El chocolate: de la tormenta a la calma

Si hubo un ingrediente que puso en jaque al sector en los últimos años, ha sido el chocolate. Según datos de mercado, tras estar en niveles récord, el precio del cacao ha caído más de un 70% desde enero de 2025 y se sitúa en torno a los 3.100 dólares por tonelada, niveles que no se veían desde hace casi tres años. Así que estamos ante un respiro para los obradores, aunque con matices. Esas bajadas todavía no han llegado a los consumidores. De hecho, según el IPC de febrero, el café y el cacao han subido un 7,5% en el último año.

En Viena Capellanes, mientras la torrija mantiene su reinado, el chocolate empieza a abrirse paso con más fuerza. La mona de Pascua gana visibilidad en forma de huevos, conejos y figuras pensadas, sobre todo, para el público familiar. Su director general, Antonio Lence, explica que la subida de las materias primas y la mano de obra artesanal, "que en realidad es lo que más encarece el producto", se ha traducido en "un ligero ajuste de los precios". Sin embargo, el resultado no ha sido tanto una caída de ventas como un cambio en el consumo: "Hay más sensibilidad al precio y una tendencia a formatos más contenidos", explica.

Así que este año han optado por ajustar su estrategia: en lugar de producción propia, ofrecen una selección de monas elaboradas por un especialista chocolatero catalán. En cuanto a los sabores del año, Lence lo tiene claro: "Una de las cosas que más ‘pitará’ en muchas pastelerías será la tendencia chocolatera de moda con el chocolate Dubái". Eso sí, el omnipresente pistacho tampoco se salva de la inflación: los frutos secos han subido un 4,9% en el último año.

El arte frente a la presión del mercado

Monas de Pascua de L'Atelier Barcelona.

El viaje termina en Barcelona, donde el chocolate alcanza otra dimensión. Aquí, las monas de Pascua son auténticas esculturas artísticas: creaciones que combinan técnica, imaginación y muchas horas de trabajo.

En L'Atelier Barcelona, su fundadora, Ximena Pastor, nos explica que, en una ciudad con una competencia brutal, subir los precios puede dejarles fuera del negocio: "La competencia y el nivel de calidad nos obligan a mantener los precios finales". Por eso, el ajuste es milimétrico: "No podemos trasladar todo ese incremento de costes; como mucho, una pequeña parte".

Y nos lanza un mensaje que tiene una parte de reivindicación y otra de advertencia: "Apoyar los negocios de confianza y a los artesanos comprometidos es una manera de evitar que desaparezcan".