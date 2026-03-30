El diésel sigue al alza en una Semana Santa con precios históricos

Este 30 de marzo, el precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,728 euros por litro en una Semana Santa con máximos históricos en el precio de la gasolina y el gasoil.
En cuanto a la evolución, la gasolina sin plomo 95 se sitúa hoy en 1,555 euros por litro, lo que supone un ligero descenso respecto a los 1,557 registrados ayer. Por su parte, la gasolina sin plomo 98 también experimenta una leve bajada, pasando de 1,702 a 1,701 euros por litro. En contraste, el gasóleo A sube ligeramente hasta 1,786 euros por litro frente a los 1,785 del día anterior, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en 1,873 euros por litro ante los 1,871 de la jornada previa.
En lo que respecta a la gasolina sin plomo 95, La Coruña, con 1,531 euros, es la provincia que registra el menor precio, mientras que Barcelona alcanza 1,592 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo con 1,672 euros, mientras que en Toledo se sitúa en 1,716 euros.
Por su parte, en el gasóleo A, Toledo registra el precio más bajo con 1,807 euros, mientras que Vizcaya alcanza el valor más alto con 1,856 euros. Finalmente, en el gasóleo A+, Vizcaya presenta el menor precio con 1,823 euros, mientras que Sevilla registra el más elevado con 1,919 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,576 euros
- Sin Plomo 98: 1,696 euros
- Gasóleo A: 1,832 euros
- Gasóleo A+: 1,882 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,592 euros
- Sin Plomo 98: 1,704 euros
- Gasóleo A: 1,847 euros
- Gasóleo A+: 1,895 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,544 euros
- Sin Plomo 98: 1,698 euros
- Gasóleo A: 1,815 euros
- Gasóleo A+: 1,894 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,558 euros
- Sin Plomo 98: 1,700 euros
- Gasóleo A: 1,833 euros
- Gasóleo A+: 1,919 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,564 euros
- Sin Plomo 98: 1,689 euros
- Gasóleo A: 1,834 euros
- Gasóleo A+: 1,913 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,562 euros
- Sin Plomo 98: 1,716 euros
- Gasóleo A: 1,807 euros
- Gasóleo A+: 1,873 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,546 euros
- Sin Plomo 98: 1,672 euros
- Gasóleo A: 1,826 euros
- Gasóleo A+: 1,861 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,563 euros
- Sin Plomo 98: 1,692 euros
- Gasóleo A: 1,856 euros
- Gasóleo A+: 1,823 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,543 euros
- Sin Plomo 98: 1,696 euros
- Gasóleo A: 1,843 euros
- Gasóleo A+: 1,876 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,531 euros
- Sin Plomo 98: 1,676 euros
- Gasóleo A: 1,822 euros
- Gasóleo A+: 1,887 euros
Los precios pueden evolucionar a lo largo del día y las diferencias entre provincias son notables.