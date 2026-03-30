El diésel sigue al alza en una Semana Santa con precios históricos

Este 30 de marzo, el precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,728 euros por litro en una Semana Santa con máximos históricos en el precio de la gasolina y el gasoil.

En cuanto a la evolución, la gasolina sin plomo 95 se sitúa hoy en 1,555 euros por litro, lo que supone un ligero descenso respecto a los 1,557 registrados ayer. Por su parte, la gasolina sin plomo 98 también experimenta una leve bajada, pasando de 1,702 a 1,701 euros por litro. En contraste, el gasóleo A sube ligeramente hasta 1,786 euros por litro frente a los 1,785 del día anterior, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en 1,873 euros por litro ante los 1,871 de la jornada previa.

En lo que respecta a la gasolina sin plomo 95, La Coruña, con 1,531 euros, es la provincia que registra el menor precio, mientras que Barcelona alcanza 1,592 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo con 1,672 euros, mientras que en Toledo se sitúa en 1,716 euros.

Por su parte, en el gasóleo A, Toledo registra el precio más bajo con 1,807 euros, mientras que Vizcaya alcanza el valor más alto con 1,856 euros. Finalmente, en el gasóleo A+, Vizcaya presenta el menor precio con 1,823 euros, mientras que Sevilla registra el más elevado con 1,919 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,576 euros

Sin Plomo 98: 1,696 euros

Gasóleo A: 1,832 euros

Gasóleo A+: 1,882 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,592 euros

Sin Plomo 98: 1,704 euros

Gasóleo A: 1,847 euros

Gasóleo A+: 1,895 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,544 euros

Sin Plomo 98: 1,698 euros

Gasóleo A: 1,815 euros

Gasóleo A+: 1,894 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,558 euros

Sin Plomo 98: 1,700 euros

Gasóleo A: 1,833 euros

Gasóleo A+: 1,919 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,564 euros

Sin Plomo 98: 1,689 euros

Gasóleo A: 1,834 euros

Gasóleo A+: 1,913 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,562 euros

Sin Plomo 98: 1,716 euros

Gasóleo A: 1,807 euros

Gasóleo A+: 1,873 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,546 euros

Sin Plomo 98: 1,672 euros

Gasóleo A: 1,826 euros

Gasóleo A+: 1,861 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,563 euros

Sin Plomo 98: 1,692 euros

Gasóleo A: 1,856 euros

Gasóleo A+: 1,823 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,543 euros

Sin Plomo 98: 1,696 euros

Gasóleo A: 1,843 euros

Gasóleo A+: 1,876 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,531 euros

Sin Plomo 98: 1,676 euros

Gasóleo A: 1,822 euros

Gasóleo A+: 1,887 euros

Los precios pueden evolucionar a lo largo del día y las diferencias entre provincias son notables.