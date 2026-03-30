España controla el 80% de la producción europea de aguacate y mango con Mercosur en el punto de mira

España se ha consolidado como el gran referente europeo en la producción de aguacate y mango. Según datos del sector, nuestro país concentra alrededor del 80% de toda la producción de estas frutas en Europa, lo que nos sitúa como un proveedor clave para los principales mercados del continente.

El auge de estos productos no es casual. En los últimos años, el consumo de aguacate y mango ha crecido con fuerza, asociado a una alimentación más saludable. De hecho, hoy en día, es habitual encontrarlos en tostadas, ensaladas o platos rápidos, lo que ha hecho que su presencia en la cesta de la compra sea cada vez más común.

En España, el consumo de aguacate en los hogares prácticamente se ha duplicado en cinco años, pasando de 229,7 millones de euros en 2019 a 443,8 millones en 2024. Además, más del 80% de los hogares ya compra esta fruta y el consumo medio ronda los dos kilos por persona al año. El mango también sigue esta tendencia al alza y ya está presente en la mitad de los hogares.

Exportaciones e importaciones

Este buen momento coincide con un refuerzo de la producción nacional. Actualmente, España cuenta con cerca de 24.800 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate y más de 6.000 hectáreas de mango. Gracias a ello, no solo abastece el mercado interno, sino que exporta grandes volúmenes a países como Francia, Italia y Reino Unido.

Solo en 2025, España exportó más de 76.000 toneladas de aguacate y más de 21.800 toneladas de mango a estos tres países, que se han convertido en destinos estratégicos. Desde 2020, las ventas han seguido creciendo, lo que refleja el fuerte tirón de estas frutas en Europa.

Por otra parte, en 2025, España importó unas 20.441 toneladas de aguacate por valor de 45,62 millones de euros, principalmente de Marruecos. Ese mismo año, las importaciones de mango ascendieron a 7.866 toneladas (13,49 millones de euros) procedentes principalmente de Perú y Brasil, mientras que se exportaron 3.871 toneladas (6,93 millones), según cifras del Ministerio de Economía.

Una campaña de 9 millones

En este contexto, la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (Intertropic), con el apoyo de la Unión Europea, ha puesto en marcha Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón, una campaña de promoción publicitaria dotada con más de 9 millones de euros hasta 2028, que arranca en España y se desarrolla también en Francia, Italia y Reino Unido. La UE aporta el 75% de la financiación (casi 7 millones), mientras que el resto recae en los productores y comercializadores de mango y aguacate.

La iniciativa pretende impulsar la visibilidad del aguacate y el mango de origen europeo para impulsar su consumo y defender su origen. El contexto lo explica todo. La campaña arranca justo a tiempo, apenas un mes antes de que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entre en vigor de forma provisional. El pacto de libre comercio supondrá el desmantelamiento de los aranceles para mangos y aguacates y, por lo tanto, un aumento de la competencia para los productores europeos.

Por eso, en un mercado más abierto, reforzar la imagen de los productos locales puede convertirse en una herramienta clave. En este caso, la ventaja principal de mangos y aguacates locales es la cercanía: "La proximidad logística permite que ambos frutos puedan estar en 48 a 72 horas en los puntos de venta de Europa. Esa rapidez favorece que conserven mejor sus cualidades organolépticas y beneficios nutricionales, y facilita que el consumidor los pueda disfrutar en su punto óptimo de maduración", destaca Intertropic.