El espejismo del empleo de Sánchez: engorda sus cifras con la inmigración y oculta un déficit crónico de productividad

El escaparate del mercado laboral español muestra en 2025 cifras récord de afiliación, pero la trastienda económica revela unas costuras cada vez más tensas frente al perpetuo triunfalismo del Gobierno de Pedro Sánchez. El informe Estado del mercado laboral en España 2025, elaborado conjuntamente por InfoJobs y Esade, dibuja una radiografía de un país que ha logrado sostener su crecimiento macroeconómico aupado por el consumo interno y la llegada masiva de turistas, pero que sigue sin resolver el gran mal endémico de su economía: el estancamiento de la productividad.

El ejercicio 2025 ha concluido con 21.844.414 afiliados a la Seguridad Social, encadenando once años de crecimiento sostenido y sumando más de medio millón de nuevos trabajadores en los últimos doce meses. Por su parte, la tasa de paro ha logrado por fin descender de la barrera psicológica de los dos dígitos, situándose en el 9,9%.

Dependencia migratoria y paro enquistado

Sin embargo, el informe pone la lupa sobre los verdaderos motores de este volumen de empleo y evidencia un deterioro de fondo que no se quiere admitir. La creación de empleo es altamente dependiente de la inmigración. Según los datos del estudio, cuatro de cada diez trabajadores (el 39,8%) que ha ganado el mercado laboral español en el último lustro son extranjeros.

Además, España sigue liderando el desempleo en la UE. Pese a las caídas, la tasa de paro de España (9,9%) sigue doblando a la de grandes potencias europeas como Alemania (3,8%) y se mantiene muy por encima del promedio comunitario del 5,9%. Por su parte, el desempleo entre los jóvenes sigue completamente disparado, enquistado en un dramático 25% para los menores de 25 años.

La productividad: el talón de Aquiles

El análisis elaborado por el profesor de Esade Omar Rachedi aporta la dosis necesaria de realismo económico: España está creciendo en empleo, pero no en riqueza real por trabajador.

"La paradoja aparece cuando preguntamos cuánto valor crea cada trabajador: el PIB real por ocupado prácticamente no ha avanzado en una década. En euros constantes de 2015, pasamos de 58.400 euros por ocupado en 2015 a 58.536 euros en 2025", destaca el informe.

El diagnóstico de los expertos es claro. Nuestro país está inflando su PIB mediante la simple suma de nuevos trabajadores, pero sin elevar de forma apreciable el valor añadido de lo que producen. Esta carencia se debe a una composición sectorial excesivamente dependiente de servicios de bajo valor añadido y a la abundancia de microempresas, asfixiadas por los costes actuales. Sin empresas de mayor tamaño resulta imposible amortizar inversiones en I+D, inteligencia artificial o digitalización, que son las verdaderas palancas de la productividad.

Frenazo al intervencionismo de Yolanda Díaz

En el ámbito regulatorio, el documento constata el fuerte varapalo sufrido por las políticas de intervencionismo en materia económica del Ministerio de Trabajo a lo largo del año. El proyecto estrella del Gobierno, que pretendía forzar una reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial —y que solo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes—, se topó con la realidad parlamentaria y fue tumbado en el Congreso.

Esta derrota ha frenado en seco el intento de imposición legal, bloqueando además otras normativas anexas de la ministra Yolanda Díaz, como la imposición de nuevos y más estrictos registros horarios. Tampoco ha logrado salir adelante el llamado Estatuto del Becario, topándose con el rechazo frontal de la patronal y las instituciones académicas.

Nubarrones y freno a la vista para 2026

De cara al nuevo año, los principales organismos coinciden en prever una desaceleración de la economía nacional. Tras el 2,8% de 2025, el consenso prevé un crecimiento del PIB en torno al 2,2% para 2026. Todo ello en un escenario donde la inflación española (3%) sigue castigando el bolsillo de los ciudadanos a modo de impuesto encubierto, con mayor crudeza que en el resto de la eurozona (2%). Una cosa es la narrativa del "cohete económico" del que presume Sánchez, y otra muy distinta la realidad que muestran los datos.