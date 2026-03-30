Iberia pacta con los sindicatos un ERE voluntario para 996 trabajadores

Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, han avanzado a EFE fuentes sindicales y de la compañía.

El ERE afecta a 996 personas, de las que 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

Según ha informado la compañía, el ERE se ha cerrado con organizaciones que suponen el 92% de las secciones sindicales.

Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP, con el 80% del salario regulador.