El viernes veinte de marzo, vivimos el esperpento del retraso del Consejo de Ministros extraordinario porque Sumar se negó a entrar si no se incluía un decreto antidesahucios y una limitación a los márgenes empresariales en el paquete de medidas para paliar el impacto económico de la guerra de Irán.

Por una parte, no se puede seguir protegiendo a quien ocupa ilegalmente una vivienda, porque eso es un ataque directo a la propiedad privada y, por tanto, a la seguridad jurídica. Todo ello solo consigue, además, limitar la oferta. Así, el problema real de la vivienda en España se debe a una intervención asfixiante del mismo que hace que la oferta sea escasa ante una demanda creciente. Es más, dicho intervencionismo provoca que, además, la oferta se reduzca, con lo que hay una tensión en precios tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.

Ese intervencionismo se plasma en las últimas leyes del Ejecutivo sobre este tema y en proposiciones de ley como la actual. El Gobierno, en su afán intervencionista, sacó adelante una Ley de Vivienda que es una auténtica catástrofe, pues interviene completamente el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos que distorsionarán la economía.

Hace ya algún tiempo, limitaron el precio del alquiler en lo que llamaron zonas tensionadas. Esa introducción de precios máximos y de precios mínimos no tiene ningún sentido y es una decisión económica irracional, que solo conduce a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dichas distorsiones lo que producen es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.

Esa limitación se acentuó después al prohibir que el precio de los alquileres se indexe a la inflación o se forme en libre equilibrio del mercado e impuso un tope del 2% en 2023, del 3% en 2024, para actualizarlo desde 2025 con un nuevo índice alejado de la inflación y que será el Gobierno el que lo diseñe, a su arbitrio. Ese tope se aplica a todos, tanto grandes tenedores –rebajando, además, a la mitad, el número de inmuebles para ser considerado gran tenedor– como a lugares donde no se encuentre tensionado el mercado. Es decir, limita de manera completa la posibilidad de que un inversor obtenga una rentabilidad que busca, expulsándolo hacia una inversión alternativa en el caso de los fondos de inversión, o en una pérdida de rentabilidad que afectará a todos los inversores de dichos fondos, muchos pequeños inversores. Adicionalmente, los pequeños propietarios –muchos de ellos, pensionistas–, que han invertido su capital para poder contar con una renta recurrente con la que completar sus ingresos mensuales en su vejez, verán cómo pierden poder adquisitivo debido a esta intervención del Gobierno.

Ahora, con el intento de prolongar la protección a los ocupas, el mercado seguirá restringiéndose. Con la limitación del número de viviendas, se intervienen precios y no se da la seguridad jurídica necesaria al no luchar contra el fenómeno de la okupación. Al no abordar este tema, realmente se los protege, pues la creciente agresión que sufren por los okupas los propietarios de las viviendas requiere regularlo y endurecer la lucha contra esta apropiación de lo ajeno, que tanto dolor está causando, en lugar de mirar para otro lado, porque al no hacer nada es como convertirse en cómplice de ese problema por desistimiento e inacción.

Hay una presión de la demanda sobre una escasez de oferta derivada esta última de una Ley de Vivienda que introduce inseguridad jurídica en todo el mercado inmobiliario (tanto venta como alquiler) y una escasez de construcción derivada de la ausencia de una reforma que liberalice el suelo y permita incrementar la construcción de viviendas con un precio más bajo (si se liberaliza y así se pone más suelo a disposición de la construcción, aumentará la oferta y bajarán los precios). Todo ello eleva los precios hacia arriba y limita la oferta de alquiler en 2025, como podemos observar en el gráfico del Observatorio de la Vivienda.

Provincias con mayor descenso de oferta | Fuente: Observatorio del alquiler

Esa senda intervencionista y populista, que no hace ningún bien ni al conjunto de la economía ni a los supuestamente beneficiados, ha provocado que muchas personas no puedan ya obtener unos rendimientos por sus inversiones inmobiliarias, pues no se atreven ni a alquilar lo que poseen, ni a comprar para invertir, ante el miedo de que les ocupen la vivienda, lo que provoca una caída en la oferta. Ese descenso de oferta provoca, como toda oferta que se reduce, una subida de precios imparable.

Provincias según precio medio del alquiler

Provincias según el precio medio de alquiler | Fuente: Observatorio del Alquiler

De esa manera, también perjudica a los arrendatarios, pues al haber menos oferta, tienen que irse más lejos, pagando un precio mayor que antes en esas zonas, y genera una presión y desajuste en el mercado, nada positivo para la economía. Y perjudica a los potenciales compradores, pues al no liberalizar suelo eleva artificialmente los precios, siendo los jóvenes los más perjudicados por esta política intervencionista. Es necesario, por tanto, que haya seguridad jurídica y que se liberalice el suelo para poder construir más y que, al movilizar más oferta, los precios sean más competitivos, en el libre juego del mercado, no medidas intervencionistas que solo conducen al desastre actual en el mercado de la vivienda.

Igualmente, poner un tope a los márgenes empresariales es desincentivar la generación de actividad económica y empleo, es decir, empobrecer a la economía. Esa medida solo provocará que haya menos empresarios, es decir, que haya menos personas que quieran arriesgarse para generar actividad y puestos de trabajo.

Ambas medidas propuestas por Sumar solo crean miseria y desolación en la economía, mientras ellos solo piensan en generar una economía subsidiada, destrozando a la economía productiva. Quieren un país empobrecido para repartir subvenciones como si fuese un caciquismo electoral del siglo XXI.