La Campaña de la Renta 2026 pone a prueba la profesionalización del pequeño propietario

Homming, plataforma de gestión integral y eficiente de inmuebles en alquiler, recuerda que con el inicio de la Campaña de la Renta 2026 el 8 de abril, miles de pequeños propietarios se enfrentarán nuevamente al reto de declarar correctamente los ingresos derivados del alquiler de su vivienda. Sin embargo, este proceso ya no consiste únicamente en cumplir con una obligación fiscal: se ha convertido en un reflejo claro de una tendencia de fondo.

Gestionar un alquiler exige hoy un nivel de control financiero, documental y fiscal que muchos pequeños propietarios no tienen estructurado, señaló Homming. La dificultad para recopilar la documentación correcta, la confusión a la hora de diferenciar los gastos deducibles y los errores al declarar modelos complejos como el alquiler por habitaciones son algunos de los problemas que se presentan con más frecuencia en esta época del año. Estos fallos no solo afectan a la declaración, sino que evidencian una tendencia más amplia: el pequeño propietario necesita profesionalizar su gestión inmobiliaria.

En opinión de Jorge Montero, ceo y cofundador de Homming, "durante años, muchos propietarios han gestionado sus alquileres de forma manual, apoyándose en hojas de cálculo o procesos poco estructurados. El problema es que ese modelo ya no escala en un entorno más regulado y exigente. Hoy, sin control y sin trazabilidad, es muy fácil cometer errores que impactan directamente en la rentabilidad", detalla.

Errores habituales

Según ha podido comprobar Homming, algunos de los errores más comunes que cometen los propietarios a la hora de declarar el alquiler son no disponer de toda la información centralizada o la falta de trazabilidad. Muchos propietarios tienen los datos dispersos entre cuentas bancarias, contratos, correos electrónicos y facturas e, incluso, no tienen un histórico claro de los cobros, incidencias o gastos asociados al inmueble, lo que dificulta tanto la declaración como la optimización de la rentabilidad del alquiler.

Otra de las problemáticas más habituales para los propietarios es saber identificar correctamente qué gastos son deducibles, así como saber aplicar correctamente las actualizaciones de renta o incentivos fiscales. "La confusión sobre qué gastos pueden ser deducidos es muy común. Gastos como el mantenimiento, los seguros, la comunidad de propietarios, etc., pueden ser deducibles, pero muchos propietarios no los identifican correctamente, lo que puede llevar a una declaración incorrecta", destaca Montero.

En cuanto a las deducciones aplicables, Montero explica que, "bien por desconocimiento, bien por no tener bien documentadas las condiciones del contrato, algunos propietarios no aplican correctamente las actualizaciones de renta o no aprovechan los incentivos fiscales disponibles, lo que puede afectar negativamente a su declaración".

Alquiler por habitaciones

El alquiler por habitaciones no solo multiplica los ingresos, también multiplica la complejidad fiscal. Dado que los ingresos provienen de varios inquilinos, cada uno genera ingresos distintos que deben registrarse correctamente y recibir un tratamiento fiscal separado. En cuanto a los contratos, en el caso del alquiler por habitaciones, cada uno puede tener condiciones distintas, lo que complica su seguimiento y la declaración. Esta heterogeneidad en los acuerdos hace que el propietario necesite un control detallado para evitar inconsistencias. Asimismo, los gastos del inmueble, como mantenimiento o servicios comunes, deben distribuirse de manera coherente entre las distintas habitaciones.

En general, desde Homming recuerdan que, al aumentar el volumen de información y contratos, también crece la probabilidad de errores si no se gestiona de forma estructurada. "Sin una gestión ordenada, resulta difícil reflejar correctamente el rendimiento real del inmueble en la declaración, lo que puede llevar a problemas fiscales o a la pérdida de incentivos fiscales", explican desde Homming.

Desde Homming quieren ayudar a propietarios e inquilinos a evitar este tipo de malentendidos y poder ayudarles a realizar una gestión transparente y eficaz de sus operaciones inmobiliarias. Para ello, han implementado recientemente varias mejoras tecnológicas que les ayudan a optimizar la gestión del alquiler y a simplificar la declaración de la renta.

En este contexto, la tecnología se está consolidando como un aliado clave para los propietarios. Herramientas digitales de gestión del alquiler permiten centralizar toda la información, generar reportes fiscales detallados y automatizar procesos que tradicionalmente eran manuales.

En el caso de Homming, la plataforma ha incorporado recientemente mejoras orientadas a simplificar este proceso, como la generación automática de reportes de declaración de la renta, la asignación más precisa de ingresos y gastos en modelos de alquiler por habitaciones o el envío automatizado de certificados a propietarios.