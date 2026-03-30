Montero, saqueadora oficial del reino: los 8 años de tortura al ciudadano

Carlos Cuesta y Beatriz García realizan un análisis demoledor sobre la trayectoria de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Los analistas no escatiman en calificativos para describir una gestión que definen como una mezcla de "voracidad fiscal", "desprecio por el contribuyente" y "una actitud mesiánica que roza lo esperpéntico". Desde el inicio, Cuesta advierte que la herencia de Montero es "envenenada", marcada por una vertiente confiscatoria que ha asfixiado sistemáticamente a las familias y empresas españolas durante casi una década.

Uno de los puntos más críticos del debate se centra en la desconexión de la ministra con la realidad económica de los ciudadanos. Se comenta con sarcasmo el reciente episodio en el que Montero se refiere a sí misma en tercera persona como "la mujer con más poder de la democracia". Esta actitud es vista por los analistas como una "muestra de soberbia política que ignora el daño causado por sus políticas de gasto desenfrenado". Beatriz García subraya que esta supuesta cuota de poder "no se ha traducido en una mejor gestión", sino en "una lista infinita de frases célebres que demuestran una preocupante frivolidad presupuestaria".

El programa recupera el infame momento del "chiqui", donde la ministra restaba importancia a una desviación de 1.200 millones de euros. Carlos Cuesta contrapone esta ligereza con la falta de recursos para colectivos vulnerables, como los enfermos de ELA, o la carencia de chalecos antibalas para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mientras Montero despacha miles de millones como si fueran calderilla, los servidores públicos y los ciudadanos que sufren enfermedades degenerativas mendigan presupuestos que la ministra parece reservar para sus fines políticos y el mantenimiento de la estructura clientelar del PSOE.

Las grandes subidas de impuestos

En el ámbito puramente impositivo, la crítica se torna técnica y feroz. Beatriz García enumera la asfixiante presión ejercida a través de 97 subidas de impuestos y actos normativos. Se mencionan desde el hachazo al IRPF y Sociedades hasta impuestos más recientes y creativos como la tasa Google, la tasa Tobin o el impuesto al plástico, que encarece directamente la cesta de la compra. Especial mención merece el valor de referencia catastral, una herramienta que, según los analistas, ha permitido a Hacienda seguir cobrando impuestos sobre inmuebles incluso cuando estos no han generado una plusvalía real, puenteando así las sentencias judiciales que intentaron proteger al ahorrador.

La situación de las cuentas públicas bajo el mandato de Montero es descrita como catastrófica. A pesar de haber alcanzado récords de recaudación históricos, superando los 300.000 millones de euros, el país presenta una deuda pública que escala hasta los 1,7 billones de euros y un déficit estructural que se ha vuelto crónico. Carlos Cuesta denuncia que "este dinero no se destina a mejorar los servicios públicos, que presentan signos evidentes de deterioro, sino a financiar el gasto político y las cesiones a los socios independentistas, incluyendo el polémico cupo catalán y la condonación de deuda a las comunidades más despilfarradoras".