El oscurantismo de Red Eléctrica con la Comisión del Senado que investigaba el apagón, a la que no quiso entregar las conversaciones entre operadores en torno al evento, se extiende también al proceso judicial que se abrió en la Audiencia Nacional y que descartó definitivamente la teoría del sabotaje, a la que se aferró el Gobierno en los primeros momentos.

Según revela El Mundo este lunes, la compañía que preside Beatriz Corredor, que la semana pasada tuvo que comparecer mientras afloraban los audios que desbaratan su versión, está intentando que no salgan a la luz los pen drive que entregó en octubre de 2025 a la Audiencia Nacional con información relativa al apagón. Se trata, según el diario, de más de 8.000 audios de los operadores y casi 1.300 correos electrónicos que reconstruyen los días y minutos previos al apagón y que ahora están bajo custodia policial.

El diario señala cómo Iberdrola y Endesa han solicitado por carta acceder a esta información (que puede ser clave para los futuros procesos) y cómo Red Eléctrica está argumentando en contra con sorprendentes argumentos. En una de las misivas, el pasado 23 de diciembre después de que el juez levantase el secreto de la causa, la compañía que preside Beatriz Corredor pidió que se le devolviera el material. En sus cartas, la compañía sostiene que entregar la información a las energéticas sería como "si para analizar si una resolución es ajustada a derecho en una investigación policial por homicidio debe accederse al cadáver". También señalan a las eléctricas por, a su juicio, emprender una "acción concertada" para "rascar datos" que les permitan "atacar" al operador estatal.

Los audios que hasta ahora han trascendido sobre el apagón fueron entregados hace unas semanas por las eléctricas al Senado después de que la comisión intentara sin éxito que los aportara Red Eléctrica. En ellos se comprueba cómo la inestabilidad venía de mucho antes, frente a la versión de que se trató de un evento "impredecible"; los operadores se quejan de falta de energía firme y señalaban las "entradas y salidas" de la fotovoltaica evidenciando una falta de control sobre el sistema.