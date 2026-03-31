El éxito de la última película de Santiago Segura, Torrente, presidente, está provocando que corran ríos de tinta sobre su figura y sobre la importancia que tienen para el cine español películas como las suyas. Ya en su momento contamos en Libre Mercado que, desde el año 2019, las películas dirigidas por Santiago Segura suponían el 17% de toda la recaudación del cine español, un dato realmente asombroso.

Ahora, en este artículo, analizaremos todo el periodo que abarca desde 1998 hasta la actualidad para evaluar el verdadero impacto del director madrileño en la industria del cine español.

Desde 1998 hasta 2026, Santiago Segura ha dirigido y protagonizado un total de 14 películas en 14 años distintos, obteniendo las siguientes recaudaciones y números de espectadores (según el ICAA)

Torrente: el brazo tonto de la ley (1998) recaudó 10,9 millones de euros y tuvo 3 millones de espectadores , sobre un total de 51,08 millones de euros y 14,1 millones de espectadores.

Torrente 2: misión en Marbella (2001) recaudó 22,1 millones de euros y tuvo 5,3 millones de espectadores , sobre un total de 110,18 millones de euros y 26,2 millones de espectadores.

Torrente 3: el protector (2005) recaudó 18,16 millones de euros y tuvo 3,5 millones de espectadores, sobre un total de 106,21 millones de euros y 21,28 millones de espectadores.

Torrente 4: Lethal Crisis (2011) recaudó 19,36 millones de euros y tuvo 2,6 millones de espectadores , sobre un total de 99,14 millones de euros y 15,52 millones de espectadores.

Torrente 5: Operación Eurovegas (2014) recaudó un total de 10,6 millones de euros y tuvo 1,8 millones de espectadores , sobre un total de 131,79 millones de euros y 22,41 millones de espectadores.

Sin rodeos (2018) recaudó un total de 4,5 millones de euros y tuvo 720.212 espectadores , sobre un total de 103,7 millones de euros y 17,62 millones de espectadores.

Padre no hay más que uno (2019) recaudó 14,2 millones de euros y tuvo 2,5 millones de espectadores , sobre un total de 94,1 millones de euros y 16 millones de espectadores.

Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra (2020) recaudó 12,93 millones de euros y tuvo 2,3 millones de espectadores , sobre un total de 43 millones de euros y 7,37 millones de espectadores.

A todo tren. Destino Asturias (2021) recaudó 8,43 millones de euros y tuvo 1,5 millones de espectadores , sobre un total de 42,3 millones de euros y 7,1 millones de espectadores.

Padre no hay más que uno 3 (2022) recaudó 15,6 millones de euros y tuvo 2,7 millones de espectadores , sobre un total de 82,7 millones de euros y 13,8 millones de espectadores.

Vacaciones de verano (2023) recaudó 7,41 millones de euros y tuvo 1,24 millones de espectadores , sobre un total de 81,5 millones de euros y 13,2 millones de espectadores.

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda (2024) recaudó 13,4 millones de euros y tuvo 2,17 millones de espectadores , sobre un total de 82,27 millones de euros y 12,98 millones de espectadores.

Padre no hay más que uno 5: Nido repleto (2025) recaudó 13,4 millones de euros y tuvo 2 millones de espectadores , sobre un total de 79,3 millones de euros y 12,3 millones de espectadores.

Torrente, presidente (2026) lleva recaudado 16,6 millones de euros y tiene 2,2 millones de espectadores, sobre un total de 36,3 millones de euros y 5,1 millones de espectadores a 22 de marzo de 2026.

Si tenemos en cuenta los 14 años del periodo comprendido entre 1998 y 2026, las películas dirigidas por Santiago Segura aportaron el 15,4% del total de la recaudación del cine español (171 millones de euros frente a 1.107 millones) sin contar la última película de Torrente. Si la incluimos, la cifra asciende al 16,4% (187 millones de euros frente a 1.143 millones), según datos actualizados hasta el 22 de marzo de este año. Esto significa que 1 de cada 6 euros recaudados por el cine español en esos 14 años procedió de películas de Santiago Segura.

En vista de estos datos, podemos concluir que ninguna otra figura del cine español puede compararse en números (recaudación y espectadores) con Santiago Segura, ya que a sus grandes éxitos de taquilla hay que sumar que los lleva consiguiendo desde hace más de 25 años.