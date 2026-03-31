El precio de la vivienda supera los 3.000 euros por metro cuadrado en una "fase claramente alcista"

La actual crisis de la vivienda no parece que vaya a dar tregua. Más bien al contrario, los precios de los inmuebles siguen incrementándose y registran ya niveles récord, superiores incluso a los del periodo previo a la crisis financiera. Así se desprende del último informe publicado por Fotocasa sobre la evolución del precio de la vivienda, donde se detalla cómo, concretamente, el valor de los inmuebles en venta se sitúa en los 3.014 euros por metro cuadrado en marzo. De este modo, como hemos informado en Libre Mercado, en la última década el precio de los inmuebles se ha disparado en más de 100.000 euros.

Así, mientras que en 2016 el precio de una vivienda tipo, de 80 metros cuadrados –incluyendo una plaza de garaje–, fue de 142.316 euros, diez años después estos inmuebles se han encarecido hasta los 250.013 euros. Detrás de este fenómeno se encuentra, fundamentalmente, el control que ejerce el Estado sobre el suelo, que lastra de forma significativa la incorporación de nueva oferta, y los desincentivos introducidos especialmente por la legislación producida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Máximos históricos

Nuevos datos siguen mostrando el fracaso de la política del Gobierno español en materia de vivienda. Aunque desde el Ejecutivo se empeñen en señalar a los propietarios de los inmuebles y a los fondos, lo cierto es que la distorsión que introduce en el mercado la acción gubernamental es el motivo principal que explica la situación actual del sector. En este sentido, especialmente lesiva ha sido la Ley de Vivienda, que allí donde se ha aplicado, como es el caso de Cataluña, se ha registrado una importante contracción de la oferta. Sin embargo, los efectos de estas políticas también se están pudiendo ver en el resto de España.

Tal es así que el precio medio del metro cuadrado, para el conjunto del país, sigue disparado. Como podemos ver a continuación, según un informe publicado recientemente por el portal inmobiliario Fotocasa, en marzo el precio de la vivienda en venta se ha situado en 3.014 euros por metro cuadrado. Al respecto, el portal especializado subraya que "en los primeros tres meses del año, España ha experimentado la variación trimestral más alta en el precio de la vivienda de segunda mano en este periodo del año, en concreto, cierra el primer trimestre de 2026 con un incremento trimestral del 4,7% y uno interanual del 21,1%".

Fotocasa

En consecuencia, el precio de una vivienda se sitúa un 2,1% por encima de los niveles de 2007, alcanzando máximos históricos en marzo. Al respecto, los expertos de Fotocasa inciden en que "el intenso crecimiento, tanto trimestral como interanual, confirma que el precio de la vivienda en España continúa inmerso en una fase claramente alcista", subrayando que "no se trata de un repunte puntual, ya que llevamos ya seis meses consecutivos registrando incrementos interanuales superiores al 18%, lo que evidencia que la tendencia está plenamente consolidada".

Así las cosas, María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que "este comportamiento también se replica en las comunidades más tensionadas, como Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid y País Vasco, que lideran la atracción de población y el dinamismo económico". En este sentido, destaca que "detrás de esta escalada hay una combinación de una demanda en máximos que se ha reactivado con fuerza, impulsada por unas condiciones hipotecarias más favorables, frente a una oferta que sigue siendo estructuralmente insuficiente".

Con todo, el informe de Fotocasa también detalla que, por comunidades, Baleares y Madrid ocupan los primeros puestos y superan la barrera de los 5.000 euros. Así, el precio en Baleares se sitúa en 5.395 euros por metro cuadrado, mientras que en Madrid es de 5.372 euros por metro cuadrado. Por su parte, en País Vasco se sitúa en los 3.758 euros por metro cuadrado, en Canarias en 3.397 euros por metro cuadrado y en Cataluña en 3.354 euros por metro cuadrado.