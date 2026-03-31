El precio medio de la gasolina y el diésel vuelve a subir ligeramente

Este 31 de marzo, el precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,731 euros por litro, lo que supone un ligero incremento respecto a los 1,728 euros registrados el día anterior, en una Semana Santa marcada por niveles elevados en el precio de los carburantes.

En cuanto a la evolución, la gasolina sin plomo 95 se sitúa hoy en 1,552 euros por litro, sin variación respecto a ayer. Por su parte, la gasolina sin plomo 98 también se mantiene estable en 1,7 euros por litro.

En contraste, el gasóleo A sube ligeramente hasta 1,791 euros por litro frente a los 1,789 del día anterior, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en 1,88 euros por litro, por encima de los 1,877 de la jornada previa.

Variaciones entre provincias

En lo que respecta a la gasolina sin plomo 95, Murcia, con 1,536 euros, es la provincia que registra el menor precio, mientras que Barcelona alcanza 1,592 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98, Murcia también presenta el importe más bajo con 1,66 euros, mientras que en Toledo se sitúa en 1,734 euros.

Por su parte, en el gasóleo A, Zaragoza registra el precio más bajo con 1,836 euros, mientras que Vizcaya alcanza el más alto con 1,878 euros. Finalmente, en el gasóleo A+, Murcia presenta el menor precio con 1,892 euros, mientras que Sevilla y Vizcaya comparten el valor más elevado con 1,938 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,582 euros

Sin Plomo 98: 1,708 euros

Gasóleo A: 1,838 euros

Gasóleo A+: 1,909 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,592 euros

Sin Plomo 98: 1,716 euros

Gasóleo A: 1,84 euros

Gasóleo A+: 1,907 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,562 euros

Sin Plomo 98: 1,714 euros

Gasóleo A: 1,837 euros

Gasóleo A+: 1,911 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,553 euros

Sin Plomo 98: 1,69 euros

Gasóleo A: 1,867 euros

Gasóleo A+: 1,938 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,561 euros

Sin Plomo 98: 1,696 euros

Gasóleo A: 1,836 euros

Gasóleo A+: 1,911 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,582 euros

Sin Plomo 98: 1,734 euros

Gasóleo A: 1,829 euros

Gasóleo A+: 1,9 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,536 euros

Sin Plomo 98: 1,66 euros

Gasóleo A: 1,84 euros

Gasóleo A+: 1,892 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,558 euros

Sin Plomo 98: 1,692 euros

Gasóleo A: 1,878 euros

Gasóleo A+: 1,938 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,567 euros

Sin Plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,863 euros

Gasóleo A+: 1,902 euros

A Coruña

Sin Plomo 95: 1,554 euros

Sin Plomo 98: 1,693 euros

Gasóleo A: 1,851 euros

Gasóleo A+: 1,9 euros

Los precios pueden sufrir fluctuaciones a lo largo del día.