El triunfo del largo plazo frente al ruido bélico: las lecciones para no sucumbir al pánico

Kevin Koh Maier comenzó lanzando una advertencia sobre la psicología del inversor. Aunque todos aceptamos la teoría del largo plazo, "cuando llega el primer susto, nos tiemblan las piernas". Según el Director de Inversión de Finizens, los ahorradores se han "acostumbrado mal" debido a que los últimos 10 o 15 años han sido de una volatilidad excepcionalmente baja en comparación con periodos anteriores.

Esta calma chicha ha provocado que muchos inversores olviden que el mercado es, por definición, una "montaña rusa". Sin embargo, es precisamente en esa asunción de subidas y bajadas donde reside la rentabilidad real.

El precedente de Ucrania: datos contra el miedo

Durante la intervención, se recordó un estudio clave publicado por la firma en febrero de 2022, justo al inicio de la invasión de Ucrania. En aquel momento, Finizens analizó los 10 eventos geopolíticos más disruptivos de los últimos 60 años: desde el asesinato de Kennedy y el caso Nixon hasta los ataques a las Torres Gemelas o las guerras de Irak.

Los datos son incontestables y desmontan cualquier impulso de venta tras un estallido bélico:

En el 75% de los casos , los mercados ganaban dinero a los 3, 6 y 12 meses vista tras el conflicto.

, los mercados ganaban dinero a los 3, 6 y 12 meses vista tras el conflicto. A dos años vista, las rentabilidades históricas oscilaban entre el 10% y el 20%, dependiendo del perfil de riesgo.

Cuatro años de conflicto: rentabilidades del 50%

La realidad ha terminado dando la razón a quienes mantuvieron el rumbo. Koh Maier destacó que aquellos clientes que no se dejaron llevar por el pánico en febrero de 2022 hoy recogen los frutos. En estos cuatro años de conflicto ruso-ucraniano (ya en su cuarto aniversario), los resultados han sido espectaculares para quienes confiaron en la gestión pasiva y diversificada:

Cartera Agresiva: Aquellos con un perfil de riesgo elevado han obtenido una rentabilidad del 50% (un 10% anualizado).

Aquellos con un perfil de riesgo elevado han obtenido una (un 10% anualizado). Cartera Equilibrada (50/50): El perfil de riesgo medio ha logrado un 22% de rentabilidad total, lo que supone un 5,1% anualizado.

El peligro de la destrucción de la oferta

Por último, el análisis técnico del programa abordó la diferencia entre las crisis pasadas y la actual situación con Irán. Si bien en el estudio original de 2022 no se incluía la guerra de Ucrania, el escenario actual añade la variable de la destrucción de la oferta. Este choque de suministros, sumado a las tensiones geopolíticas, hace más necesario que nunca estar "invertido en el mundo" de forma global.

La conclusión de Semenzato y Koh Maier es clara: la historia demuestra que el mercado siempre termina recuperándose de los shocks geopolíticos. Aquellos que intentan hacer market timing y salir del mercado durante una guerra suelen perderse los periodos de mayor recuperación, castigando su patrimonio de forma irreversible.