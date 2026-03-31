Los drones llegan al campo español: así está cambiando la agricultura de precisión la vida de los agricultores

La agricultura española vive una transformación silenciosa pero profunda. La incorporación de drones al trabajo del campo ya no es una promesa tecnológica ni una rareza reservada a grandes explotaciones: es una realidad que crece con fuerza y que está cambiando la forma en que los agricultores gestionan sus cultivos, toman decisiones y rentabilizan su actividad.

El crecimiento del sector a escala mundial respalda esa percepción con cifras contundentes. Según el Agricultural Drone Industry Insight Report 2023/2024 elaborado por DJI, los drones agrícolas operan ya en más de 500 millones de hectáreas en todo el mundo. El ritmo de expansión no da señales de frenarse: estudios internacionales como los de Grand View Research prevén tasas de crecimiento anual superiores al 25% hasta 2033. En España, aunque no existe una cifra oficial única, organismos y asociaciones del sector coinciden en señalar una adopción creciente, especialmente en cultivos intensivos y explotaciones de tamaño medio.

La agricultura de precisión con drones permite monitorizar grandes superficies, detectar problemas fitosanitarios de forma temprana, reducir el consumo de agua y fitosanitarios, y planificar tratamientos con una exactitud que hasta hace poco resultaba impensable. El resultado es más productividad con menos recursos, un equilibrio que el campo español necesita con urgencia.

Un dron echa agua sobre el campo

Pero la tecnología por sí sola no basta. El verdadero cambio, advierten los expertos, pasa por la formación. Saber pilotar un dron es solo el punto de partida; la agricultura de precisión exige conocimientos técnicos específicos sobre análisis de datos, interpretación de imágenes multiespectrales y planificación de vuelos agronómicos. Sin esa base, la inversión en tecnología pierde buena parte de su potencial.

Sin formación, la tecnología no llega al surco

La formación en drones aplicada al sector agrícola va mucho más allá del pilotaje básico. Los programas especializados incorporan contenidos que no aparecen en otras especialidades —ni en la audiovisual ni en la industrial—: planificación de vuelos agronómicos, interpretación de imágenes multiespectrales, cálculo de dosis y normativa sobre tratamientos aéreos. El objetivo no es solo manejar el equipo, sino convertirlo en una herramienta de toma de decisiones que mejore la rentabilidad de la explotación.

Aerocámaras, a través de su Escuela Superior de Drónica y su filial Agricultura Ibérica, lleva años en primera línea de esta transformación. La compañía, que opera bajo la marca Campus UAS, forma a agricultores, técnicos y empresas del sector desde los primeros compases de la implantación de los drones en el campo español. Sus programas se desarrollan en colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH) y con DJI Agriculture España, lo que garantiza una formación actualizada y directamente vinculada a las tecnologías que dominan el mercado. Esta alianza con la UMH y su campus de agronomía permite además ofrecer la única certificación universitaria específica del sector, combinando pericia de vuelo, conocimientos agronómicos y rigor académico de primer nivel.

Un dron utilizando tecnología sobre el campo

Francisco Álvarez, CEO del grupo Aerocámaras, resume el diagnóstico del sector: "Los drones se han convertido en una herramienta de gran utilidad en múltiples sectores de actividad, aportando significativos ahorros de costes, de tiempo y de riesgos. Ante este escenario, es vital disponer de planes de formación de óptimo nivel técnico y máxima calidad para dotar al mercado de los profesionales que necesita".

El grupo, que extiende su actividad a áreas como la gestión de proyectos aeronáuticos, la venta de equipos y la implantación de departamentos de drónica en empresas, apuesta por un modelo integral que adapta la tecnología a las necesidades concretas de cada cliente.

La agricultura del futuro será más tecnológica, más eficiente y más sostenible. España, con un sector primario que enfrenta el reto de producir más con menos, tiene en la agricultura de precisión una oportunidad que no puede desaprovechar.