María Jesús Montero se marcha de Hacienda dejando otro récord de recaudación: 325.356 millones en solo un año

Nuevo festín en la Agencia Tributaria. Este martes, el Ministerio de Hacienda ha publicado los esperados datos de recaudación de todo 2025 (llevábamos meses solo con el dato de los 11 primeros meses del año y faltaba el de diciembre).

Hasta noviembre, las arcas del Estado habían ingresado la friolera de 301.355 millones de euros, lo que supuso un 10% más de lo recaudado en el mismo período del año anterior y un nuevo hito para el departamento que acaba de abandonar María Jesús Montero a costa del contribuyente. Nunca antes el Gobierno había superado los 300.000 millones de euros de recaudación. Y ahora, diciembre termina con otra cifra histórica.

30.622 millones más

Así, a cierre del año 2025, el fisco se embolsó 325.356 millones de euros, lo que supone un 10,4% más y 30.622 millones extra respecto al 2024. En la siguiente tabla se observan los principales epígrafes.

IRPF, IVA, Sociedades... Como se observa en la tabla, el departamento que dirigía Montero obtuvo suculentas ganancias en todas las partidas tributarias anteriores.

Impuesto a impuesto

En el caso del IRPF, los ingresos por el impuesto estrella de Hacienda crecieron este año un 10,1% hasta alcanzar los 142.466 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación y 13.058 millones más que un año antes. Según Hacienda, "la subida en el IRPF viene derivada del mayor dinamismo laboral".

Con estas palabras, Hacienda obvia que, desde que comenzara la tormenta inflacionista, el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF que está actuando como un impuesto en la sombra para los trabajadores. Organismos como Fedea han calculado que esta negativa supone una subida del IRPF por la puerta de atrás de un 25% para una renta media de 30.000 euros.

Y si hay otro impuesto del que se beneficia exponencialmente Hacienda con el aumento de precios, ese es el IVA. En el último ejercicio, este tributo indirecto recaudó un 9,9% más hasta alcanzar los 99.532 millones de euros. Así, vemos que la recaudación por IVA casi roza los 100.000 millones. Otro éxito de Montero.

En este punto, Hacienda también obvia la influencia de la inflación y celebra que "el buen comportamiento del consumo repercute

positivamente en los buenos datos del IVA".

En el caso de Sociedades, los ingresos por este impuesto crecieron un 8,1% hasta situarse en los 42.266 millones. Por su parte, los Impuestos Especiales crecieron en conjunto un 4,3% hasta los 23.083 millones. Así, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, llega al ministerio de Hacienda con la arcas más llenas que nunca.