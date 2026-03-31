Rusia se apoya en los impagos de Sánchez a las renovables para esquivar un litigio millonario por Crimea

Rusia ha decidido apoyarse en el uso expansivo de la inmunidad soberana que viene haciendo España para intentar evitar el pago de laudos arbitrales de las renovables. El Kremlin, que libra un litigio por más de 242 millones de dólares ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la expropiación de activos energéticos ucranianos en Crimea, ha replicado la estrategia jurídica desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar esquivar el pago de sus obligaciones.

Los fundamentos que esgrime Moscú son calcados a los del Ejecutivo español. Sus abogados sostienen que los tribunales estadounidenses no deberían siquiera admitir demandas contra un Estado si no se ha demostrado previamente, en fase jurisdiccional, que dicho Estado consintió expresamente el arbitraje con las empresas demandantes. Es decir, pretende elevar el listón hasta el punto de bloquear la ejecución de laudos que, de hecho, ya han sido reconocidos por tribunales arbitrales internacionales.

El Kremlin ha señalado explícitamente el caso España v. Blasket, que también está pendiente ante el Tribunal Supremo del país norteamericano, como referencia clave. En dicho procedimiento, España defiende que los magistrados estadounidenses no pueden ejecutar laudos arbitrales sin verificar previamente la existencia de un consentimiento inequívoco al arbitraje bajo el tratado correspondiente.

La consecuencia práctica de esta doctrina sería clara: retrasar o, directamente impedir, el cobro de indemnizaciones reconocidas a inversores internacionales. El paralelismo no es menor. En el caso español, hablamos de más de 1.700 millones de euros en laudos pendientes tras los recortes retroactivos a las renovables. En el expediente ruso, se trata de compensaciones a empresas ucranianas cuyos activos fueron incautados tras la anexión de Crimea en 2014.

En ambos escenarios, los Estados demandados recurren a interpretaciones restrictivas del Convenio del Ciadi y de la excepción arbitral de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) para esquivar sus obligaciones. Coinciden, además, los equipos jurídicos, puesto que parte de los abogados reclutados por España están también al servicio del régimen de Putin en esta causa.

Si prosperase la tesis defendida por España que ahora invoca Rusia, el sistema internacional de protección de inversiones sufriría un golpe severo, puesto que bastaría con cuestionar el consentimiento al arbitraje en fase preliminar para paralizar durante años la ejecución de los laudos, erosionando la seguridad jurídica y desincentivando la inversión extranjera ante la falta de garantías y salvaguardias.

Así, de salirse con la suya la defensa española y rusa, aquellos países que incurren en comportamientos abiertamente expropiatorios podrían eludir sus responsabilidades. La postura del Gobierno de Sánchez, pues, se convierte ahora en un argumento paradigmático, en la medida en que la estrategia para incumplir el pago de los laudos amenaza con sentar un precedente más amplio a nivel mundial. Con todo, la decisión última le corresponde al Tribunal Supremo, cuya decisión para el litigio con España está prevista para mediados de 2026.

Últimos desarrollos

En los últimos meses, España ha recibido varios golpes por parte de la justicia estadounidense, que ya ha registrado siete de los 27 laudos adversos emitidos contra nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Asimismo, el Tribunal Supremo de Reino Unido falló recientemente en contra de España en un caso muy similar, dejando ya visto para sentencia el caso. Sucede lo mismo en Australia, donde el pasado 2025 se emitió una sentencia del Alto Tribunal que condena definitivamente a España a asumir los pagos pendientes. Ante estas circunstancias, los acreedores están iniciando el rastreo de bienes y activos del Reino, como medida de protección ante los impagos, lo que puede derivar en embargos e incautaciones.