¿Salud o inflación? Los españoles fuman y beben menos, pero también comen menos fruta y verdura

El lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) relativos a los hábitos de salud de los españoles. Los datos sobre el consumo de tabaco, alcohol, frutas y verduras han suscitado especial interés, al mostrar una variación significativa entre 2022 y 2025. En este artículo te vamos a contar todos los detalles.

En primer lugar, en cuanto al consumo de tabaco entre la población, tenemos lo siguiente:

Como se puede ver, el consumo de tabaco ha caído en todas las franjas de edad entre 2022 y 2025. En los jóvenes de 16 a 29 años, el porcentaje de personas que afirmaron fumar todos los días descendió del 13,9% en 2022 al 11% en 2025. En el grupo de 30 a 44 años, la cifra bajó del 22,1% al 18,8%. Entre los 45 y los 64 años, pasó del 21% al 19,5%. Finalmente, en las personas de 65 años o más se registró la menor variación, al descender del 8,1% al 7,7%. Para la población general, el porcentaje ha caído del 17,1% al 15%.

Por otro lado, aunque en relación con esto, el porcentaje de personas que afirman no haber consumido nunca tabaco en los últimos 12 meses ha aumentado entre 2022 y 2025.

En el gráfico de arriba podemos ver cómo en todas las franjas de edad ha aumentado el porcentaje de personas que no han consumido tabaco en los últimos 12 meses. En el grupo de 16 a 29 años, el porcentaje ha pasado del 76,8% en 2022 al 79,6% en 2025. En el de 30 a 44 años, ha subido del 69,5% al 72,3%. En el de 45 a 64 años, del 72,9% al 74,2%. Y en el de 65 años y más, del 89,5% al 89,7%. Para la población general, el porcentaje ha pasado del 76,6% al 78,4%.

También el consumo de alcohol ha caído entre 2022 y 2025, ya que ha caído el porcentaje de personas que consumen alcohol todos los días y ha crecido el porcentaje de personas que no consumen nunca alcohol.

Tal y como se ve en el gráfico, el consumo diario de alcohol ha caído entre 2022 y 2025 en todas las franjas de edad. En los jóvenes de 16 a 29 años, el porcentaje de personas que consumían alcohol todos los días descendió del 1% en 2022 al 0,6% en 2025. En el grupo de 30 a 44 años, la cifra bajó del 3,4% al 2,2%. Entre los adultos de 45 a 64 años, cayó del 8,6% al 5,8%. Finalmente, en las personas de 65 años y más, el consumo diario pasó del 14,8% al 12,3%. Entre la población general el porcentaje pasó del 7,5% al 5,6%.

Por el contrario, en casi todas las franjas de edad aumentó el porcentaje de personas que no consumió alcohol nunca. Veamos el siguiente gráfico:

Así pues, solo en la franja de edad de 65 años o más cayó el porcentaje de personas que no consumieron alcohol en todo el año, al pasar del 44% en 2022 al 42,4% en 2025. En el resto de los grupos de edad se registró la tendencia contraria: en los jóvenes de 16 a 29 años, el porcentaje de quienes no bebieron alcohol en absoluto aumentó del 33,2% al 39,9%; en los adultos de 30 a 44 años, subió del 26,6% al 28,8%; y en el grupo de 45 a 64 años, del 25,3% al 28,6%. El porcentaje entre la población general aumentó del 31,3% al 33,9%.

Por último, en cuanto al consumo de frutas y verduras, hay que decir que el porcentaje de personas que consumen fruta (excluidos zumos) dos o más veces al día ha caído para todas las franjas de edad, habiendo ocurrido lo mismo en el caso de las verduras, ensaladas y legumbres.

En el caso de las frutas tenemos lo siguiente:

Para la población en general, el porcentaje de personas que consumen fruta dos o más veces al día ha descendido del 29,8% en 2022 al 25,6% en 2025. Por grupos de edad, la caída también es generalizada: en los jóvenes de 16 a 29 años ha bajado del 18,3% al 14,9%; en los de 30 a 44 años, del 21% al 18,5%; en los de 45 a 64 años, del 30,2% al 24,8%; y en los de 65 años y más, del 46,7% al 41,4%.

En el caso de las verduras, ensaladas y legumbres ocurre lo mismo:

Como vemos, para la población general el porcentaje de personas que consumían verduras dos o más veces al día descendió del 14,1% en 2022 al 12,9% en 2025. Por grupos de edad, la tendencia también es a la baja: en los jóvenes de 16 a 29 años cayó del 12,2% al 10,7%; en los de 30 a 44 años, del 13,9% al 13,2%; en los adultos de 45 a 64 años, del 14,5% al 13%; y en las personas de 65 años y más, del 15,1% al 14,4%.

En resumen, en los últimos años se ha producido un cambio en los hábitos de salud de los españoles: ha caído el consumo de alcohol y de tabaco, aunque también ha disminuido el consumo de fruta y de verduras en comparación con 2022. Cabe preguntarse hasta qué punto influye la subida de los precios o el interés por cuidarse más, ya que el menor consumo de fruta y verduras no respondería precisamente a este último factor.