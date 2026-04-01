El Ibex 35 cierra con ganancias del 3,11%

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con un alza del 3,11%, tras situarse en los 17.580,40 puntos, en una jornada que ha marcado la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El comportamiento positivo de las bolsas europeas responde a la expectativa de una posible resolución próxima de la guerra, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que el conflicto con Irán podría finalizar en "dos o tres semanas", ya que, según ha indicado, "ha alcanzado" su objetivo de que Teherán "no tendrá nunca armas nucleares".

Además, el presidente de EEUU ya había apuntado que se encuentra en un proceso de negociación con "un nuevo régimen" más razonable. Paralelamente, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha confirmado contactos con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff. No obstante, estos intercambios no forman parte de ninguna negociación formal.

Así las cosas, la posible reapertura del estrecho de Ormuz constituiría un elemento fundamental para la estabilidad del mercado energético. La situación en el estrecho de Ormuz, por donde transita en torno a una quinta parte del crudo mundial, sigue siendo un foco de incertidumbres.

Este miércoles las autoridades marítimas del Reino Unido han informado de que un buque cisterna ha sido alcanzado por dos proyectiles de origen desconocido a unas 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Qatar. Este enclave acoge un importante complejo gasístico que ya fue objeto de distintos ataques en el mes de marzo. Un hecho que mantiene la tensión en una de las principales rutas energéticas del mundo.

Con todo, el precio del barril de Brent repuntaba hasta los 101,37 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba cerca de los 100 dólares.

Valores destacados

En el plano corporativo, LHMC Midco, propiedad de fondos asesorados por entidades que controla Blackstone, ha comunicado la venta del 3,6% del capital de Cirsa por 77,64 millones de euros, a un precio de 12,75 euros por acción, lo que supone un descuento en torno al 6,4% respecto al cierre previo.

Dentro del Ibex 35, las principales compañías que más se han beneficiado en la jornada de hoy han sido ACS (+7,06%), ArcelorMittal (+6,55%), IAG (+5,82%), Sacyr (+5,81%), Banco Santander (+4,83%) e Inditex (+4,31%).

Las bolsas europeas

El resto de las bolsas europeas también han mostrado subidas generalizadas tras finalizar la jornada. El FTSE 100 de Londres ha registrado un incremento del 1,85%; el CAC 40 de París un +2,1%; el DAX de Fráncfort un +2,73%; el FTSE MIB de Milán un +3,17% y el Euro Stoxx 50 un +2,93%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en el 3,455%, por debajo del 3,502% del cierre anterior, lo que sitúa la prima de riesgo en 47 puntos básicos frente a Alemania.

Por su parte, en el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,57% frente al dólar en torno a las 19:00 horas, hasta alcanzar los 1,1620 dólares.