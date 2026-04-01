Illa encuentra un nuevo chivo expiatorio en Cataluña y declara la guerra al 'coliving'

Guerra de la izquierda al coliving. Este modelo de arrendamiento al que optan inquilinos que alquilan habitaciones privadas, pero con amplias zonas comunes compartidas con otros residentes (gimnasio, salas de estudios...), se ha convertido en uno de los últimos chivos expiatorios del PSOE en Cataluña.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, volvió a insistir esta semana en que "no permitiremos que se compren viviendas para especular". La intención del Ejecutivo regional de impedir que se puedan comprar pisos para su posterior venta o alquiler no es nueva, y supone un paso más en la deriva intervencionista en la que se encuentra inmerso el mercado inmobiliario catalán.

▶️ El president @salvadorilla, a la signatura d'un conveni amb ajuntaments en el marc del Pla 50.000: ▪️ Ja hem concedit 900 crèdits d’emancipació per a joves.

▪️ Estem aplicant la Llei d'Habitatge, i està funcionant.

▪️ No permetrem que es comprin habitatges per especular. pic.twitter.com/rhFQQ5fhpd — Govern de Catalunya (@govern) March 30, 2026

Cabe recordar que Cataluña ha sido la región más laxa de España con la okupación y también ha sido pionera en aplicar los "topes" al precio de los alquileres en las llamadas "zonas tensionadas", como figura en la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez. Esta intervención de precios ha desatado una importante inseguridad jurídica en la región. Y el resultado ha sido demoledor: la oferta de vivienda en el mercado tradicional se ha hundido.

Sin embargo, opciones como el coliving todavía son capaces de sortear algunas de las trabas existentes del alquiler tradicional. Y desde el Gobierno de Illa, ahora, pretenden impedirlo.

El caso de Sant Agustí

El inminente desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años, y de otros vecinos del bloque Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, ha avivado la polémica. Según diversos medios, el fondo New Amsterdam Developers, dueño del edificio, quiere convertir su propiedad en un coliving, a lo que Illa se opone "frontalmente".

Según el exministro de Sanidad "en ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio. Desde el Govern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos" aseguró hace unos días el socialista.

Ens oposem frontalment al desnonament dels veïns del carrer Sant Agustí del barri de Gràcia. A cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns i veïnes a viure al seu barri. Des del Govern estem actuant contra iniciatives il·legals de la… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) March 25, 2026

La defensa del sector

Desde el sector denuncian esta persecución a su modelo de negocio. Tal y como recuerda Marc Ollé, fundador y directivo de la empresa de coliving Avitta y de la consultora Enlace, en declaraciones a Libre Mercado, "todas las regulaciones que estamos viviendo van enfocadas a perjudicar al propietario y a obligarlo, entre comillas, a que destine su vivienda al alquiler habitual. Cuando te prohíben el alquiler de temporada, o te lo sobrerregulan, cuando te sobrerregulan el alquiler de habitaciones, cuando no te dan la licencia turística... Todo esto va enfocado es a perder el atractivo de estos tipos de modelos de arrendamientos, con la esperanza de que, si no te dejo hacer esto que tú quieres hacer, te verás obligado a poner al alquiler el piso en vivienda habitual. Pero esto no está pasando".

"Vemos que el número de viviendas en alquiler cada vez es inferior en Barcelona. ¿Por qué? Porque esos propietarios que estaban en otro modelo de negocio no lo estaban para ganar más dinero que nadie, sino porque querían escapar de la sobrerregulación del alquiler de vivienda habitual y de la posibilidad de tener que cubrir la renta de un "inquilino vulnerable" o de y no poder disponer de esa vivienda para mí o para mi hijo" señala.

Ahora, "con la renta topada, muchos propietarios están manteniendo un alquiler de temporada porque es más flexible, no hay tantos impagos, no hay tanta sobrerregulación y por eso esa escapatoria hacia otro tipo de negocio. Porque el propietario siempre es el enemigo..." cuenta Ollé.

"Ante el maltrato, la gente se busca alternativas" como el coliving, "y es lo más lógico del mundo" considera Ollé. "No puede pasar que salga Illa contra un fondo que, con toda la legitimidad del mundo, ha comprado un edificio y ha decidido desahuciar a un inquilino, ya sea por falta de pago o ya sea por vencimiento de contrato. No puede salir diciendo que tienen que frenar el desahucio porque lo que hace es que, evidentemente, se pierde el interés en seguir destinando viviendas al alquiler en Barcelona" añade.

Tanto es así, que según ha publicado El Confidencial, en medio de esta polémica, el fondo británico Patron Capital, "un gigante de la inversión internacional con 5.000 millones de euros en activos bajo gestión", ha contratado a la consultora inmobiliaria JLL para vender todo su porfolio de colivings en España. La mayoría de ellos están en Cataluña.

El perfil de inquilino del coliving

Ollé explica que el coliving se basa en "alquileres temporales a gente que viene a estudiar, a trabajar, a hacer tratamientos médicos y a gente que, por sus posibilidades económicas, podría perfectamente alquilar una vivienda entera, pero prefieren, por muchos factores, estar en un coliving".

La razón es que "el coliving está totalmente amueblado, equipado y son pisos que normalmente están reformados con unas calidades bastante altas y que tienen todo lo que necesitan para pasar tres, cuatro o cinco meses en la ciudad. Además, es gente que, para estar ese tiempo, prefieren estar en compañía de otras personas y, por ejemplo, practicar idiomas" explica.

Los verdaderos beneficiados

Para Ollé, "toda la regulación que se está llevando a cabo, no tiene en cuenta la demanda. Los únicos beneficiados de este tipo de regulaciones son los inquilinos que ya tienen una vivienda donde viven, y les van prorrogando el contrato y les van limitando la revisión de la renta anual, y las personas que buscan vivienda con rentas altas".

Ollé concluye señalando que "evidentemente, si para cada piso que ponemos en alquiler de vivienda habitual tenemos 200 interesados, pues lo que hace el propietario, con toda la razón del mundo, es escoger al perfil más bueno. Y el perfil más bueno no es nunca a esos que tenemos que proteger". Es decir, las rentas más bajas o las familias con menores, que tras la Ley de Vivienda, se han convertido en un perfil de mucho más riesgo para alquilar al poder ser considerados vulnerables.