La intervención del alquiler de Sánchez también fracasa en Minnesota: así ha destrozado el mercado inmobiliario

Un nuevo estudio publicado en el Journal of Urban Economics (Ahern y Giacoletti, 2026) aporta evidencia empírica contundente sobre los efectos del control de alquileres aplicado en St. Paul (Minnesota) desde 2021. La normativa, especialmente restrictiva, incluye un tope del 3% anual, sin indexación a la inflación ni excepciones para obra nueva. Su puesta en funcionamiento ha generado un ajuste significativo en el mercado inmobiliario, con caída de precios, redistribución regresiva y efectos negativos sobre propietarios y oferta.

El primer impacto observable ha sido la pérdida de valor de los activos inmobiliarios. Según el estudio, los precios de las viviendas en las zonas afectadas cayeron entre un 4% y un 6,8% en comparación con áreas similares sin control de precios. Esta corrección refleja no solo la limitación directa sobre los ingresos por alquiler, sino también el deterioro de expectativas futuras, lo que reduce el atractivo de invertir en vivienda.

Más relevante aún es la distribución de los efectos. Lejos de beneficiar principalmente a los hogares más vulnerables, el ahorro en alquiler ha sido mayor para inquilinos de renta media-alta, con reducciones estimadas de hasta 14.822 dólares anuales, frente a los 5.800 dólares para los inquilinos más modestos. El diseño uniforme del tope, en un contexto donde los barrios más acomodados presentan mayores crecimientos esperados de precios, genera así un subsidio implícito regresivo.

El impacto sobre los propietarios también muestra un sesgo regresivo. Los pequeños arrendadores —el típico particular con una o dos viviendas— han soportado proporcionalmente mayores pérdidas que los grandes inversores institucionales. Además, el estudio identifica efectos indirectos relevantes: los propietarios-ocupantes, ajenos al mercado del alquiler, han visto reducirse el valor de sus viviendas por externalidades negativas, siendo dos tercios de estas pérdidas atribuibles a efectos indirectos del control de precios sobre el entorno urbano.

El caso de Minnesota refuerza un patrón bien documentado en la literatura económica: los controles de precios generan distorsiones, redistribuyen de forma ineficiente y erosionan la oferta. Y, dado que la correlación entre renta y crecimiento del alquiler es un fenómeno generalizado, los autores concluyen que estos resultados son extrapolables a otros mercados que adopten políticas similares.

Dos años de fiasco en España

Este último punto resuena a la perfección en nuestro país. La evidencia española, analizada por el Instituto Juan de Mariana tras dos años de aplicación de los topes al alquiler en zonas tensionadas de diversas regiones, apunta efectivamente en la misma dirección. Lejos de resolver el problema de acceso a la vivienda, la intervención ha reducido la oferta disponible, ha deteriorado la calidad de los inmuebles y ha incentivado mecanismos de evasión regulatoria.

En Cataluña, donde se han aplicado los controles en 140 municipios, incluida Barcelona, el número de contratos de alquiler ha caído de forma notable. Solo en la Ciudad Condal, los contratos trimestrales han pasado de 9.825 a unos 7.400-7.800, lo que supone una reducción del 22,5%, mientras que en términos anuales la caída ronda el 15%. Si se compara con niveles previos, la contracción acumulada se acerca al 43%. En otras zonas tensionadas, el ajuste ha sido aún más abrupto: −44% en Navarra y −51% en La Coruña.

El aparente descenso de los precios también resulta engañoso. Aunque las estadísticas muestran caídas cercanas al 9%, estas responden en gran medida a efectos de anticipación (subidas previas a la regulación) y a un ajuste en la calidad de la oferta. En Barcelona, la superficie media de las viviendas en alquiler ha disminuido de 75 m² a 71,4 m², mientras que el precio por metro cuadrado ha alcanzado máximos históricos (16,8 €/m²), evidenciando que el ajuste no se produce vía precios efectivos, sino vía calidad.

Asimismo, la regulación ha incentivado vías de escape. El alquiler de temporada ha pasado de representar el 7,1% del total en Barcelona al 23,6% en apenas dos años, reflejando una reconfiguración del mercado hacia modalidades menos reguladas. Este fenómeno también se observa en otras regiones, como Navarra, donde este tipo de contratos se ha duplicado.

Todo ello ocurre en un contexto de fuerte desequilibrio estructural. España arrastra un déficit acumulado de unas 700.000 viviendas desde 2021 y necesitará alrededor de 2,5 millones adicionales hasta 2030 para absorber la demanda. Sin embargo, la presión regulatoria, el aumento de costes (materiales +30%, laborales +11,2%) y los retrasos administrativos (hasta 14 meses en licencias) limitan la capacidad de respuesta del sector.

El paralelismo entre Minnesota y España es claro: los controles de alquiler, lejos de mejorar el acceso a la vivienda, reducen la oferta, distorsionan el mercado y generan efectos regresivos. La evidencia acumulada, tanto nacional como internacional, refuerza el consenso académico —respaldado por el 95% de los economistas— de que estas políticas terminan agravando el problema que pretenden resolver.