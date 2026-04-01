Un informe desvela el desastre para la industria española del impuesto al plástico de Sánchez

Una de las excusas de las que se ha servido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para gravar, aún más, la actividad económica y empresarial, es la supuesta crisis climática y la aparente necesidad de cambiar nuestro modelo económico. De este modo, con el objetivo de desincentivar la utilización de materiales considerados contaminantes, se ha aprovechado para subir los impuestos e instaurar otros nuevos.

Uno de estos gravámenes es el Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, en vigor en España desde enero de 2023. Así las cosas, este impuesto no sólo ha supuesto una potente fuente de ingresos para las arcas públicas, sino también un elemento distorsionador del mercado, afectando a la competitividad de la economía española. Así se desprende de un informe publicado por Deloitte y recogido por Europa Press, donde se recuerda que España es el único país que aplica este impuesto.

Impacto sobre la competitividad

Como informamos en Libre Mercado, España es el quinto país de la UE que más recauda con los impuestos ambientales. Concretamente, según la Fundación Civismo, durante el ejercicio de 2023, el Estado español recaudó 22.880,00 millones de euros mediante los impuestos ambientales, sólo por detrás de Alemania, Italia, Francia y Países Bajos. Sólo la recaudación de estos cinco países representó el 67,4% del total del dinero recaudado con los impuestos ambientales en toda la UE.

No obstante, el único país que aplica el Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables es España. Precisamente, ningún otro Estado miembro ha adoptado una figura fiscal similar, en parte por su impacto económico. Como destaca Deloitte, este impuesto, que impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica cuando estaba dirigido por Teresa Ribera, está afectando ya a la competitividad del tejido productivo español frente a otros países de la Unión Europea.

La medida se aplica a envases no reutilizables con plástico, productos semielaborados destinados a su fabricación y elementos plásticos utilizados para el cierre o presentación de estos envases. Sin embargo, el análisis de Deloitte señala que el impuesto no solo afecta al sector del plástico, sino a la práctica totalidad de actividades que emplean embalajes, lo que ha supuesto un incremento de costes operativos y una mayor carga administrativa.

En este sentido, el informe vincula la entrada en vigor del impuesto con un aumento sostenido de las importaciones de productos incluidos en su ámbito. En concreto, destaca que la mayor parte de estas compras procede de Brasil, Arabia Saudí y Egipto. Además, el documento describe un "adelantamiento masivo" de importaciones durante 2022 para evitar la carga fiscal. Ese año, las compras exteriores crecieron un 31,8% interanual, hasta alcanzar las 95.200 toneladas. En paralelo, las empresas nacionales registraron una caída en su actividad. Según Deloitte, las ventas y la producción descendieron entre un 20% y un 30% en 2023 respecto al ejercicio anterior.

Diferencias de precio

El informe expone el caso del film estirable, un material utilizado en entornos industriales, para ilustrar el impacto del impuesto. En los fabricantes nacionales, el tributo se aplica a todas las operaciones facturadas desde el 1 de enero de 2023, independientemente de la fecha de producción. En cambio, en las importaciones, el hecho imponible se produce al introducir el producto en territorio español desde esa misma fecha, lo que permitió anticipar compras antes de la entrada en vigor.

A esto se suma la importación de productos certificados como plástico reciclado con porcentajes cercanos al 90%, un nivel que el informe considera que podría ser "fraudulento" y que sitúa como referencia en torno al 30%. Como resultado, el coste medio de un producto nacional se sitúa en 2,27 euros por kilogramo, frente a los 1,19 euros por kilogramo de los productos importados desde los principales países exportadores. Esta diferencia supone entre el 25% y el 30% del precio final, lo que, según Deloitte, limita la competencia.

Con todo, el informe concluye que el impuesto ha tenido un efecto directo en la competitividad del sector de transformación de plásticos y ha incrementado los costes operativos y administrativos en múltiples sectores productivos. También señala que la medida sitúa a España en desventaja frente a otros mercados internacionales que no aplican instrumentos equivalentes. Asimismo, advierte de un aumento en el uso de envases mixtos, como combinaciones de papel y plástico, que presentan mayores dificultades para su reciclaje.

Por otro lado, el documento apunta a limitaciones técnicas en el control del contenido reciclado, ya que no existe un método físico o químico que permita verificarlo con precisión, pese a que la normativa contempla exenciones en estos casos. De esta forma, la consultora plantea en su informe la necesidad de introducir reformas legales, técnicas y operativas para mejorar la eficacia del impuesto, garantizar la seguridad jurídica y ajustar su funcionamiento a los objetivos medioambientales.