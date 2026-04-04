Así es la casa más cara jamás vendida
El empresario Nick Candy ha vendido su casa familiar situada en el barrio londinense de Chelsea por más de 350 millones de dólares.
Vivienda familiar
Candy residía en la mansión con su exesposa, la actriz y cantante Holly Valance, hasta que la pareja anunció su divorcio el año pasado.
Propiedad con historia
Esta propiedad perteneció en el pasado a la residencia del primer ministro Robert Walpole.
Una operación inusual
The Telegraph detaca que "esta venta histórica contrasta fuertemente con el ambiente general que se vive en el mercado inmobiliario de lujo de Londres, debilitado por los altos impuestos".
Grandes espacios
La extensión de la propiedad supera los 8.000 metros cuadrados.
Cifras récord
La venta supera los 279 millones de dólares pagados en 2020 por una mansión con vistas a Hyde Park, propiedad de la familia de Hui Ka Yan, fundador de Evergrande.
Viviendas de lujo en Londres
Esta operación supera también a otra realizada en 2024, cuando se vendió por 139 millones de libras de una mansión en Regent’s Park de 40 habitaciones que perteneció a un miembro de la familia real saudí.