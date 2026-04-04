María Jesús Montero ya no está al frente del Ministerio de Hacienda desde este mes de marzo, pero ha dejado un histórico legado recaudatorio. Tras cerrar 2025 con un récord histórico de 325.356 millones de euros, los primeros datos oficiales de 2026 confirman que el festín del fisco no solo continúa, sino que se intensifica.

Según el último informe de la Agencia Tributaria relativo al mes de febrero, la recaudación creció entre enero y febrero de este año la friolera de un 13,5%. Este aumento supone un nuevo hito para el departamento que ahora dirige Arcadi España.

6.742 millones extra

Por tanto, después de cerrar otro año nunca visto en materia recaudatoria, los ingresos del Estado aumentan la velocidad en 2026. En concreto, solo en los dos primeros meses de este año, la recaudación ascendió de los 49.947 millones que registraron entre enero y febrero de 2025 a los 56.702 millones de euros de los dos primeros meses de este año, lo que supone 6.742 millones extra para las arcas estatales. En el siguiente gráfico se observa el aumento en el ritmo de crecimiento.

Más impuestos por la puerta de atrás

Como es habitual, el IRPF lideró la recaudación en este periodo, con 29.637 millones de euros, un 8,1% más. "El crecimiento en los dos primeros meses del año refleja el impacto del pago de atrasos por la actualización salarial de los empleados públicos, impacto que se repartió entre diciembre, enero y febrero por el distinto momento de aplicación de la subida en los diversos entes públicos. Esto supuso un fuerte aumento de los ingresos por retenciones en las AA.PP. que, junto con el dinamismo que también muestran las retenciones del sector privado, explican el intenso crecimiento que se observa en el impuesto" asegura la AEAT.

Con estas palabras, Hacienda obvia que, desde que comenzara la tormenta inflacionista, el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF que está actuando como un impuesto en la sombra para los trabajadores. Organismos como Fedea han calculado que esta negativa supone una subida del IRPF por la puerta de atrás de un 25% para una renta media de 30.000 euros.

Y si hay otro impuesto del que se beneficia exponencialmente Hacienda con el aumento de precios, ese es el IVA. En los dos últimos meses, este tributo indirecto recaudó un 9,9% más hasta alcanzar los 25.715 millones. Por su parte, los Impuestos Especiales crecieron en conjunto un 0,5% hasta los 3.587 millones.

En el caso de Sociedades, "en los primeros meses del año, hasta la presentación en abril del primer pago a cuenta ligado a los beneficios del primer trimestre, la recaudación del impuesto es negativa, dado que los ingresos son muy reducidos y se realizan la mayor parte de las devoluciones solicitadas en la campaña del año anterior, en este caso la del ejercicio 2024. Hay que recordar que el importe solicitado en la declaración de ese ejercicio fue inferior al del año anterior y, en consecuencia, en estos primeros meses se observan ingresos netos menos negativos que en 2025, lo que da lugar a tasas elevadas tanto en los datos originales como en los homogéneos, en estos sobre niveles muy pequeños" explica la AEAT.

Estos datos se suman a los del ejercicio 2025, el último completo bajo el mandado de María Jesús Montero.