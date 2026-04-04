La 'solución' de España y otros cuatro países para la crisis de precios de la energía: un impuesto a las empresas

Carlos Cuerpo y otros cuatro ministros de economía europeos han remitido una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto a las empresas energéticas.

En concreto, además del español han firmado la misiva los titulares del ramo de Alemania, Italia, Portugal y Austria, que han exigido al Ejecutivo comunitario que diseñe un impuesto dirigido a los beneficios de las compañías del sector energético, con el objetivo de paliar las consecuencias económicas derivadas del actual conflicto bélico en Oriente Medio. Es decir, ante la subida de precios de la energía los voraces ministros europeos piden... que se suban los precios de la energía, que es por supuesto la consecuencia directa de aumentar los costes.

El texto remitido a Bruselas, que lleva fecha del pasado 3 de abril, va dirigido de forma específica a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio. Según ha desvelado el titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, a través de sus redes sociales, los firmantes argumentan que el incremento de los precios del petróleo supone una "carga considerable" tanto para la economía comunitaria como para los propios ciudadanos de los Estados miembros.

Para hacer frente a esta situación, la propuesta plantea que se articulen medidas legales desde la Unión Europea para gravar de forma directa los conocidos como beneficios extraordinarios de estas corporaciones. Los ministros reclaman el establecimiento de un "instrumento de contribución –un eufemismo llamativo de impuesto– a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida", garantizando así que la recaudación pueda llevarse a cabo de forma unificada y sin fisuras legales que permitan eludir el pago.

En su argumentación, los representantes gubernamentales recuerdan que ya existe un precedente cercano. "Ya en 2022 se introdujo un instrumento similar mediante una contribución solidaria temporal (...) como medida de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía", señalan en referencia a las políticas adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en esta ocasión piden ir un paso más allá y analizar si las ganancias obtenidas en el extranjero por las petroleras multinacionales pueden ser incluidas en esta nueva arquitectura fiscal de una forma más exhaustiva que en el pasado.

¿Más impuestos pero menos inflación?

Desde el punto de vista de los promotores de la iniciativa, esta solución a nivel europeo cumpliría un doble propósito. Por un lado, permitiría sufragar diversas "ayudas temporales, especialmente para los consumidores". Por otro, y este es el argumento más llamativo de la propuesta, por no decir grotesco, sostienen que ayudaría a contener el alza de la inflación sin necesidad de cargar con nuevos gastos a los presupuestos públicos de los países, un aspecto fundamental en un momento en el que las reglas fiscales exigen una contención del déficit y la deuda pública.

Es decir, los ministros de economía se muestran convencidos de que si instauran un nuevo impuesto a las empresas este no entraría a formar parte de la estructura de costes y, por tanto, no se trasladaría a los consumidores. Una posición que, además de ser una ficción que los datos desmienten, es muy llamativa en el caso del ministro español, que acaba de poner en marcha un plan basado en la bajada de impuestos, ya que esta resulta automáticamente en un alivio al bolsillo de los consumidores.

Finalmente, los cinco firmantes de la carta aseguran que la medida serviría para enviar un "mensaje claro" a los mercados y a la sociedad, incidiendo en que aquellas corporaciones que estén sacando un rédito financiero de la guerra deben contribuir para aliviar la presión económica que recae sobre el conjunto de la población. Los ministros han mostrado su satisfacción tras constatar que la Comisión Europea se ha comprometido a examinar esta cuestión con la máxima celeridad posible.