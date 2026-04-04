Uno de cada cuatro jubilados cobra más de 2.500 euros al mes de pensión

Las pensiones en España son uno de esos gastos públicos que, desde hace años, crecen con mayor intensidad conforme se van jubilando los ciudadanos de la generación baby boomer. De esta forma, el dinero destinado a sufragar las pensiones contributivas aumenta cada vez más, ya que las nuevas pensiones que perciben los jubilados también son superiores a las anteriores.

Contrariamente a lo que afirman sectores y medios de izquierdas, los jubilados que perciben una pensión contributiva reciben cada vez cantidades más elevadas. Así lo confirman los datos: según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en marzo casi uno de cada cuatro jubilados recibió una pensión superior a los 2.500 euros al mes (en 12 pagas). En concreto, el 23,71% de los jubilados percibió una pensión igual o mayor a 2.566 euros al mes (en 12 pagas). Esto quiere decir que hay 1,58 millones de jubilados recibiendo más de 2.566 euros al mes.

No obstante, esto no es todo. Los datos de la Seguridad Social revelan otro aspecto aún más significativo: hay más jubilados cobrando más de 3.000 euros al mes que jubilados cobrando menos de 1.000 euros. Así, el 17,4% de los jubilados recibe actualmente 3.033 euros o más (en 12 pagas), mientras que el 15,9% cobra una pensión contributiva inferior a 1.000 euros (en 12 pagas).

Casi la mitad de los jubilados percibe más de 1.500 euros

Además, el 48,32% de los jubilados percibe una pensión contributiva de 1.516 euros o más (en 12 pagas). Es decir, casi la mitad de los jubilados cobra más de 1.500 euros al mes, lo que equivale a 3,22 millones de personas en España. Sin embargo, si nos dejáramos guiar por la narrativa de los partidos de izquierdas sobre las pensiones (y, desgraciadamente, también de algunos de derechas), pensaríamos que los jubilados están recibiendo pensiones de subsistencia, algo que no se corresponde con la realidad.

El gasto en pensiones es uno de los problemas financieros más importantes a los que se enfrenta la economía española en la actualidad y de cara al futuro. Se trata del mayor gasto social del Estado y, mes tras mes, no deja de aumentar. Por ejemplo, el gasto en pensiones contributivas en febrero ascendió a 16.030 millones de euros, mientras que solo un mes después alcanzó los 16.073 millones de euros, lo que supone un aumento de 43 millones de euros en apenas treinta días.

Es por esto que cada vez son más las voces que exigen reformas en un sistema de pensiones que no es sostenible tal cual está configurado, ya que los ingresos por la vía de las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones actuales, como ya hemos explicado en numerosas ocasiones en Libre Mercado.

Así pues, hemos podido comprobar que las pensiones de jubilación en España están lejos de ser consideradas "poco generosas". Casi la mitad de los jubilados cobra más de 1.500 euros al mes y casi el 25% percibe más de 2.566 euros mensuales. Unas pensiones que, en no pocas ocasiones, llegan a ser más elevadas que los salarios de los trabajadores que las están pagando.