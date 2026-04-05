Fiasco de Yolanda Díaz: solo el 1,7% de los trabajadores logra trabajo a través del SEPE

Pese al triunfalismo del Gobierno, y aunque el Ministerio que dirige Yolanda Díaz trate de maquillar los datos de empleo, es evidente que uno de los problemas principales de la economía española se encuentra en el mercado laboral. No solo es que tengamos una tasa de paro mayor que la que dicen las cifras oficiales —tal y como denuncian organizaciones como el sindicato USO—, es que, además, el trabajo en España se ha precarizado en los últimos años debido al predominio del empleo temporal. En este contexto, los servicios públicos de empleo no parece que estén siendo, precisamente, ningún motor para la contratación.

Inutilidad de los servicios públicos de empleo

Los datos publicados por el INE en su última Encuesta de Población Activa (EPA) demuestran que los servicios públicos de empleo son cada vez menos útiles. Si bien se supone que estos servicios deberían funcionar como un motor para la contratación, en realidad su aportación al mercado de trabajo es más bien escasa. En cambio, las empresas de trabajo temporal cobran, al mismo tiempo, una importancia cada vez mayor.

Concretamente, como podemos observar a continuación, en el año 2025 el número de personas que accedieron a un empleo gracias a las empresas de trabajo temporal ascendió hasta las 726.100 personas. Un año antes, 734.200 fue la cifra de trabajadores que accedieron a un empleo gracias a estas empresas. Así, desde el año 2014, cuando se marcó el mínimo de la serie temporal con 391.900 personas, el incremento ha sido del X%.

INE

En este contexto, el número de personas que encontraron un empleo gracias a los servicios públicos durante el año 2025 fue de 319.700. Un año antes, el número de personas que accedieron a un trabajo gracias a estos servicios fue de 354.500 asalariados. Así, se consolida la tendencia a la baja que vienen arrastrando los servicios públicos de empleo desde el año 2007, cuando 543.600 trabajadores accedieron a un empleo por esta vía.

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No obstante, el dato que muestra realmente el escaso impulso que imprimen estos servicios públicos a la contratación es el relativo a la proporción de empleados que acceden a un puesto de trabajo por esta vía sobre el total. Así las cosas, en el año 2025 el 3,9% de los empleados accedió a un puesto de trabajo gracias a las empresas de trabajo temporal. En 2024 este porcentaje ascendió al 4% y, diez años antes, en 2015, era el 2,9%. Por su parte, la proporción de trabajadores que accedieron a un empleo durante el año 2025 mediante los servicios públicos fue del 1,7%. Un año antes era del 1,9% y en 2015 del 1,7%. En cambio, en 2007 fue del 3,2%.