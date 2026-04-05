Los socios de Sánchez le exigen una batería de subidas de impuestos tras el leve alivio fiscal por la guerra de Irán

Diputados de Bildu, ERC, Compromís y BNG han plasmado ya su exigencia formal de toda una nueva batería de impuestos en plena crisis por la guerra de Irán. Su idea fue previa al decreto del Gobierno de supuestas ayudas. Pero lo cierto es que se ha mantenido oficialmente tras las leves rebajas de impuestos adoptadas por el PSOE ante la escalada de los precios por la guerra en Irán. Y el resultado es una petición de castigo tributario por medio de "la implantación de instrumentos fiscales extraordinarios, temporales y proporcionados sobre beneficios sobrevenidos derivados de crisis geopolíticas, garantizando su plena adecuación al ordenamiento constitucional y jurídico, y al Derecho de la Unión Europea, y distribuyendo su recaudación a las Comunidades Autónomas para garantizar la disponibilidad de recursos para la protección del poder adquisitivo y para financiar políticas de cohesión social". Traducido: estudiar los impuestos sobre los beneficios que deseen con tal de recaudar más en un momento de crisis.

La motivación de los socios de Pedro Sánchez afirma que "el escenario internacional atraviesa una fase de profunda reconfiguración marcada por el debilitamiento del multilateralismo, la intensificación de conflictos armados y el avance de dinámicas de confrontación entre bloques geopolíticos". Que "la lógica de la disuasión militar y la competencia estratégica ha vuelto a ocupar el centro del tablero global, desplazando espacios de cooperación y resolución pacífica de controversias". Y que "en este contexto, la escalada de tensiones en Oriente Medio, y el giro unilateralista impulsado durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, han contribuido a erosionar los marcos de estabilidad internacional construidos tras la Segunda Guerra Mundial".

Con esa presentación, pasa a afirmar que "la experiencia reciente demuestra que estas dinámicas suelen traducirse en inflación, pérdida del poder adquisitivo de la mayoría social y aumento de desigualdades. Al mismo tiempo, determinados sectores altamente concentrados pueden registrar incrementos extraordinarios de márgenes empresariales derivados de circunstancias sobrevenidas y no de mejoras productivas". Y con esa argumentación, los miembros de los partidos citados exigen distintas políticas a Pedro Sánchez.

La primera, "diseñar y promover, en el marco de sus competencias y de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, un mecanismo normativo de activación extraordinaria y temporal que permita la adopción de medidas de contención o limitación de precios en los productos energéticos cuando se produzcan incrementos abruptos derivados de crisis geopolíticas o interrupciones relevantes de rutas estratégicas de suministro". También "reforzar las competencias de supervisión y control de márgenes empresariales por parte de las autoridades regulatorias competentes, garantizando transparencia, trazabilidad de costes y prevención de prácticas abusivas o especulativas en contextos de inestabilidad internacional".

Igualmente reclaman "impulsar en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado en la materia el fortalecimiento de la normativa reguladora de la cadena alimentaria, con el fin de asegurar la trazabilidad de los costes, evitar incrementos injustificados de precios y proteger de manera efectiva el derecho a una alimentación adecuada".

Los partidos citados exigen "fomentar una estrategia para la soberanía alimentaria y energética en línea con la Unión de la Energía Europea y la Visión de la UE para la agricultura y la alimentación, orientada a reducir dependencias estratégicas externas, promover la diversificación de fuentes y reforzar la resiliencia del tejido productivo ante shocks internacionales". Reclaman "incorporar evaluaciones de impacto en derechos económicos y sociales en el diseño y adopción de medidas económicas extraordinarias vinculadas a crisis internacionales"; "ampliar e implementar las medidas dirigidas a la protección e impulso de sectores estratégicos como la industria, frente al impacto industrial, energético y económico consecuencia de las crisis en el ámbito internacional"; y, por último, "estudiar la implantación de instrumentos fiscales extraordinarios, temporales y proporcionados sobre beneficios sobrevenidos derivados de crisis geopolíticas".