Pánico en las aerolíneas por la guerra de Irán: el precio del combustible se dispara un 96%

El conflicto en Oriente Medio, sobre todo por el cierre que se ha producido de facto del estrecho de Ormuz y la inseguridad generada en el tráfico marítimo que atraviesa la región, ha encarecido el crudo y el gas de forma notable desde el inicio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra Irán. De este modo, el precio de los carburantes y la electricidad también se ha disparado. Así las cosas, en función de lo que se alargue la guerra, la economía mundial se podría ver afectada por un repunte de la inflación y, en el peor de los casos, por la estanflación –estancamiento económico con subida de precios–.

Lo cierto es que esta escalada de precios amenaza con impactar en el conjunto de las economías porque, además del encarecimiento de la energía, son muchas las actividades, los servicios y los productos que dependen del petróleo. En este contexto, uno de los sectores que está viendo cómo se incrementan sus costes de forma vertiginosa es el de la aviación.

Encarecimiento del queroseno

El precio del queroseno, utilizado en la aviación, se ha duplicado en el último mes debido al aumento del crudo vinculado al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, presionando a las aerolíneas a moderar su crecimiento de oferta. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el barril de combustible para aviones pasó de 99,4 dólares el 27 de febrero a 195,19 dólares el 27 de marzo, lo cual supone un alza del 96,36%.

En este sentido, cabe recordar que el combustible representa hasta un 30% de los costes totales de las compañías aéreas, un porcentaje que ha aumentado notablemente por la subida vertiginosa del queroseno. Así, desde IATA destacan que, en estos momentos, en Europa, el barril se cotiza a 198,86 dólares, mientras que en Asia alcanza los 208,79 dólares. Naturalmente, ante este incremento de costes, y dada la volatilidad que existe actualmente en el mercado de crudo, las aerolíneas se están viendo obligadas a tomar medidas para aliviar estos costes.

Así, las compañías aéreas están utilizando coberturas de combustible, asegurando entre un 40% y un 70% de su consumo a precios fijos a medio plazo. Concretamente, IAG informa que mantiene coberturas de hasta el 75% de sus necesidades previstas en el corto plazo, con una cobertura global estimada para 2026 de 62%. Por su parte, Ryanair tiene un 70% de cobertura, pero alerta de riesgos sobre el 25% de sus suministros si el conflicto persiste más allá de mayo. De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, Lufthansa ha planteado por el momento dos alternativas para mitigar el impacto de la guerra de Irán: dejar en tierra de forma temporal 20 aeronaves –lo que representa el 2,5% de los billetes del grupo– o bien duplicar este recorte y parar 40 aviones, con un 5% de pérdida de asientos.

En este sentido, el CEO de la compañía, Carsten Spohr, asegura que, además del encarecimiento del queroseno, las aerolíneas también están encontrando importantes dificultades por la reducción de la disponibilidad en los aeropuertos asiáticos debido a los problemas para el abastecimiento de combustible, dado que los países asiáticos son los principales receptores del petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz.

Impacto sobre la demanda

Con todo, el análisis de IATA refleja que el aumento de capacidad mundial de plazas se redujo del 3,9% en febrero al 3,3% en marzo. Además, se prevé que esta capacidad caiga al 2,7% en abril, debido a la subida del precio del crudo y la menor conectividad entre Asia y Europa, y África y Asia. Del mismo modo, la previsión de crecimiento de la demanda de pasajeros para marzo también se ha moderado, pasando del 5% al 3,3%, según IATA.