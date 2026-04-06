El populismo del Gobierno fracasa: el fin de la 'Golden Visa' no logra frenar los precios de la vivienda

Uno de los problemas más graves que padece la economía española en la actualidad es la crisis de la vivienda. Con los precios de los inmuebles disparados, sin nada que indique que se acerca el fin de este alza, las familias españolas se ven obligadas a dedicar cada vez un mayor porcentaje de su renta a gastos relacionados con el hogar. Esto dificulta de forma extraordinaria el acceso de los españoles a un techo, sobre todo a los más jóvenes.

En Libre Mercado hemos detallado en numerosas ocasiones cómo la actual crisis de vivienda es resultado de una errónea política por parte de los distintos gobiernos españoles. En el fondo, se encuentra un problema estructural de excesivo intervencionismo del sector público sobre el suelo. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enquistado este problema con políticas, como la Ley de Vivienda, que han supuesto un freno para la construcción y la oferta de nuevas viviendas en alquiler y, en cambio, mayor seguridad para la okupación y la inquiokupación.

Sin embargo, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez siguen empeñados en incrementar el intervencionismo del Estado sobre el mercado inmobiliario. Así, hemos visto cómo la ministra de Vivienda llegó a afirmar que, si pudiera hacerlo, aplicaría el artículo 155 de la CE para obligar a Madrid a implementar la Ley de Vivienda. Del mismo modo, la ministra ha negado públicamente que la solución de fondo a este problema pase por incrementar la oferta de inmuebles.

Es decir, desde el Gobierno de España se niegan las leyes fundamentales del funcionamiento del mercado y se opta por el populismo, ofreciendo supuestas soluciones que, lejos de ayudar, agravan esta crisis. Precisamente, dado este carácter populista de las políticas del Ejecutivo, otra de sus líneas maestras ha sido señalar a actores o elementos que, en realidad, no estaban impulsando los precios al alza.

Fin de las Golden Visa

En este sentido, el Gobierno ha insistido en diferentes ocasiones que una buena parte del incremento del precio de la vivienda se debía a la proliferación de inmuebles que se dedican al alquiler turístico. Sin embargo, dado que menos del 1% del parque de viviendas en alquiler se destina a esta modalidad, es evidente que este factor no explica la crisis de precios de la vivienda, pese a que al Ejecutivo le interesara señalar a fondos de inversión y empresas como Airbnb.

Lo mismo sucede con las denominadas "grandes fortunas". El clásico señalamiento que la izquierda lleva a cabo contra los grandes patrimonios para explicar los padecimientos de las clases más vulnerables se trasladó al mercado de la vivienda. Así, tal y como anunció el propio Gobierno, el pasado 3 de abril de 2025 entró en vigor el fin de las Golden Visa, que había sido creado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

De este modo, se terminó con la concesión de permisos de residencia vinculados a inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros, eliminando los beneficios que hasta entonces se habían contemplado para estas personas en el ámbito residencial. Al respecto, el Gobierno presumió de que esta decisión era "similar a la tomada por otros países como Irlanda o Portugal", incidiendo en que además "se alinea con la Comisión Europea, que en 2022 instó a los Estados miembros a derogar cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente".

Ahora bien, un año después los precios de la vivienda siguen disparados. De hecho, en Libre Mercado hemos explicado que en el último año su precio se ha disparado un 14,3%. Así se desprende del último informe publicado por Tinsa by Accumin, donde se detalla que en el primer trimestre de 2026 el precio se ha situado en 1.987 euros por metro cuadrado. Asimismo, este informe subrayaba también que el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda se situó en el 33,9% de la renta disponible.

Compras por extranjeros

Del mismo modo, esta decisión del Ejecutivo de Sánchez no ha logrado que se reduzca el número de extranjeros que compran inmuebles en nuestro país. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Colegio de Registradores, durante el año 2025 se registraron 97.480 compraventas realizadas por ciudadanos extranjeros, lo que supone un crecimiento interanual del 5% y la cifra más alta de toda la serie histórica.

Con todo, cabe destacar que un estudio elaborado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro concluyó que la compraventa de vivienda por extranjeros no explica "por sí sola" el problema de acceso generalizado que existe en España. Precisamente, la portavoz de la compañía destacaba que "la solución pasa por aumentar la oferta, especialmente la vivienda asequible, agilizar los procesos urbanísticos y crear un marco estable que permita construir más y mejor", incidiendo en que "culpar únicamente al comprador extranjero simplifica en exceso un problema que es estructural y complejo".