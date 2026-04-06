La okupación en España ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, generando una gran preocupación entre los propietarios, y no es para menos con casos como este.

Según el programa En Boca de Todos, Antonio y Merce, una pareja de okupas, han protagonizado varias ocupaciones en Moaña (Pontevedra). No solo se apropian de las viviendas, sino que además las destrozan y documentan sus actos en vídeos que suben a redes sociales.

Los vecinos, cansados de las reiteradas intrusiones y del contenido compartido en Internet, han expresado su indignación. En uno de los casos más graves, la vivienda de Nieves quedó en condiciones extremas de insalubridad. La reportera del programa de Cuatro resumió la situación: "No les quiero decir el olor tan nauseabundo que hay dentro, no se puede estar, no se puede respirar y es un foco de infecciones".

Los okupas actúan con total naturalidad dentro de los hogares, grabándose bailando y fumando como si fueran sus dueños. Incluso okuparon la casa de Fina y compartieron vídeos esa misma noche, mostrando un patrón de comportamiento que se repite en cada intervención.

Consecuencias devastadoras para los propietarios

En el caso de la vivienda de Fina, la intervención de la Guardia Civil fue rápida, logrando desalojar a los okupas y detenerlos por haber entrado por una ventana. No obstante, en la vivienda de Nieves, el desalojo se demoró, dejando daños considerables: muebles destrozados, suciedad extrema y unas condiciones inhabitables.

"Estoy muy enfadada porque parece que no pasa nada. Parece que tienes que dejar que te rompan y te roben todo", denunció la propietaria. Además, los okupas incluso comercializan algunos objetos de las casas que okupan: "En el bajo había una carpintería y vendieron todo lo que había dentro", lamenta Nieves.

La higiene en estos hogares es mínima, con restos de excrementos y basura por todas partes. "Dejaron todo lleno de porquería, de excrementos, hacían sus necesidades por toda la casa los perros y ellos por toda la casa porque no había agua", agregó la propietaria.

Sin embargo, el caso de los "okupas tiktokers" no ha quedado solo en usurpar viviendas; ahora, Antonio ha sido detenido por un presunto caso de violencia machista. Mientras él se entregaba voluntariamente a las autoridades, Merce era examinada por los médicos al presentar varios hematomas.