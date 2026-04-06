La reduflación amenaza el verano: el sablazo de comprar un Frigo Pie más pequeño y un 25% más caro

El verano es sinónimo de un placer que forma parte de la costumbre de muchos españoles: acercarse a un quiosco a comprar un helado. Pero para los consumidores este placer se ha vuelto más caro y, en ocasiones, menos generoso. Un ejemplo reciente que ha circulado por la red social X ilustra el encarecimiento que han sufrido los precios de estos postres.

💸La inflación del Frigo pie

Ya no solo es que el precio se haya multiplicado x10 veces en 40 años, si no que además ha pasado de pesar 62 gramos a pesar 40 gramos

El frigo pie es minúsculo. Ayer probé uno y parecía el frigo dedo. Los dos dedos pequeños ya ni se distinguen.. pic.twitter.com/R3w4DYPzfX — David Galán 📈 (@DavidGalanBolsa) April 4, 2026

En concreto, el Frigo Pie, clásico polo de fresa en forma de pie que forma parte de la historia sentimental de varias generaciones, ha experimentado un notable ajuste de precio y disminución de tamaño en cuatro décadas. Y es que, según los usuarios su peso neto también ha bajado considerablemente a lo largo del tiempo. Según diversas aplicaciones de control de calorías señalan que su peso neto es de 42 gramos en su última versión. Al mismo tiempo, el precio nominal se ha multiplicado de manera significativa.

Inflación y ‘shrinkflation’

Este caso no constituye una excepción aislada, refleja una tendencia más amplia en el sector de los helados industriales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que los precios de los helados han subido en los últimos años por encima del ritmo general de la inflación. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha mostrado tasas anuales del 2,8%. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024, el precio medio del helado alcanzó los 4,63 euros. En 2021, sin embargo, se situaba en 3,72. Un incremento del 24,5%.

También hay que tener en cuenta aquello que se denomina shrinkflation o reduflación: la estrategia de reducir el tamaño o la cantidad del producto mientras se mantiene o se incrementa el precio de venta. En el caso de los helados, el Frigo Pie se ha convertido en un símbolo que ilustra cómo un artículo que antes se percibía como generoso ahora parece más pequeño.

Las causas de este encarecimiento apuntan en varias direcciones. Por un lado, el alza en los costes de las materias primas esenciales, como la leche, el azúcar o el cacao, ha impactado directamente en la producción. El cacao, en particular, ha vivido episodios de fuerte volatilidad en los mercados internacionales debido a condiciones climáticas en las principales regiones productoras. A estos factores se suman los elevados costes energéticos asociados a la cadena de frío, tanto en fabricación como en distribución y almacenamiento en puntos de venta. El transporte refrigerado representa un componente significativo del precio final de un producto perecedero como el helado.