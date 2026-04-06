Las mentiras de Sánchez sobre el empleo en su ridículo vídeo bolivariano con la camiseta de la selección

Ya no solo no disimulan, sino que no esperan siquiera a que se conozca el dato oficial de afiliación a la Seguridad Social y de empleo que ofrecen los servicios públicos de empleo y el Ministerio de Seguridad Social.

Mensaje y vídeo en Twitter. Vestido con una camiseta con motivos de la selección española de fútbol, blanca y con el 22 a la espalda, encima de la camisa y los tirantes del traje, el presidente del Gobierno ha colgado en redes sociales un vídeo en el que dice estar orgulloso de que "por primera vez España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social", dice. Y añade: "Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia". Y termina exclamando "22 millones de empleos".

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

No hay 22 millones de afiliados

Solo cuestiones formales. En realidad el número de afiliados medios en marzo fue de 21,88 millones de cotizantes, con un incremento interanual del 2,4 % con 524.500 afiliados en valores medios. Es solo cuando observamos los datos reales. Sin embargo, si miramos los datos desestacionalizados, quitando el efecto del calendario, vemos que efectivamente la afiliación supera los 22 millones de cotizantes, con un crecimiento en el último año de más de medio millón de nuevos cotizantes.

¿Estabilidad? 15,7 millones de contratos para medio millón de afiliaciones

Sin embargo, estos más de 500.000 puestos de trabajo se han conseguido gracias a más de 15,7 millones de contratos, lo que supone una media de 30 contratos por afiliado y año. Es decir que para mantenerse contratado, de media cada nuevo afiliado ha tenido que firmar más de 2 contratos al mes. Esto de lo que habla es de una precariedad galopante.

Solicitudes de paro crecientes

Además, los datos sobre las prestaciones por desempleo desvelan que cada año se registran más solicitudes para cobrar el paro; en febrero de 2026 solicitaron darse de alta en el paro 670.740 personas, un 7,5 % más que en el mismo mes de 2025.

2,5 millones de parados oficiales, 3,9 millones de parados reales

Los datos del paro tampoco son positivos. Porque el Gobierno sigue metiendo debajo de la alfombra a más de un millón de parados. El Gobierno reconoce algo más de 2,5 millones de parados oficiales, pero no cuenta los 850.000 parados que son fijos discontinuos en inactividad, y cerca de medio millón de parados que se encuentran estudiando cursos de formación para parados o que buscan trabajo con algún tipo de restricción y que también salen de los datos oficiales. Según los datos que ofrece el sindicato USO, el número de parados reales se encuentra rozando los 3,9 millones de parados.

1,2 millones de ocupados buscan otro empleo ¿por qué?

Habría que añadir que cada vez más ocupados se inscriben como demandantes de empleo; en concreto en marzo ese número superaba los 1,2 millones. Esto es un indicador de la escasa calidad en el empleo que se crea. Dicho de otra manera, nuestro mercado laboral lejos de ser dinámico, pujante y con empleo de mayor calidad y estabilidad, lo que tenemos es una gran rotación debido a las bajas remuneraciones y a un nivel de vida cada vez más exigente con una inflación que lleva años golpeando a la sociedad española.

El mal dato de autónomos

Por último, en lo que a los autónomos se refiere, este lunes el Economista destacaba en su portada que la afiliación de los autónomos que alcanzó máximos en 2025 está cayendo por primera vez desde 2020. La Seguridad Social ingresó un 0,58 % menos por este concepto.