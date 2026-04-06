Los carburantes retoman las subidas en abril: el diésel supera los 1,8 euros

A 6 de abril, los precios de los carburantes muestran una ligera tendencia al alza respecto a los registrados el pasado 1 de abril, en el inicio de la segunda operación salida de Semana Santa.. El precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,762 euros por litro, lo que supone un incremento respecto a principios de mes, cuando se situó en 1,739 euros por litro.
En concreto, la gasolina Sin Plomo 95 ha pasado de 1,556 a 1,565 euros por litro, mientras que la gasolina Sin Plomo 98 no presenta variaciones y continúa en 1,71 euros por litro.
Por su parte, el Gasóleo A aumenta desde los 1,8 euros por litro hasta los 1,836 euros actuales, y el Gasóleo A+ también sube desde los 1,89 euros hasta situarse por encima de los 1,928 euros por litro, reflejando así un encarecimiento moderado en los combustibles diésel en estos primeros días del mes.
Diferencias entre provincias
En lo que respecta a la gasolina Sin Plomo 95, La Coruña, con 1,569 euros, es la provincia que registra el menor precio, mientras que Barcelona alcanza los 1,627 euros. En el caso de la gasolina Sin Plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo con 1,7 euros, mientras que el precio más alto se sitúa en Toledo, con 1,755 euros.
Por su parte, en el Gasóleo A, el precio más bajo se encuentra en Toledo, con 1,906 euros, frente a Vizcaya, donde alcanza los 1,982 euros. Finalmente, en el Gasóleo A+, Murcia vuelve a ser la provincia más económica con 1,98 euros, mientras que Vizcaya registra el valor más elevado, con 2,045 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,624 euros
Sin Plomo 98: 1,73 euros
Gasóleo A: 1,938 euros
Gasóleo A+: 2,01 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,627 euros
- Sin Plomo 98: 1,736 euros
- Gasóleo A: 1,934 euros
- Gasóleo A+: 1,995 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,596 euros
- Sin Plomo 98: 1,731 euros
- Gasóleo A: 1,923 euros
- Gasóleo A+: 1,993 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,582 euros
- Sin Plomo 98: 1,73 euros
- Gasóleo A: 1,924 euros
- Gasóleo A+: 2,003 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,591 euros
- Sin Plomo 98: 1,715 euros
- Gasóleo A: 1,919 euros
- Gasóleo A+: 1,996 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,615 euros
- Sin Plomo 98: 1,755 euros
- Gasóleo A: 1,906 euros
- Gasóleo A+: 1,985 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,581 euros
- Sin Plomo 98: 1,7 euros
- Gasóleo A: 1,923 euros
- Gasóleo A+: 1,98 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,603 euros
- Sin Plomo 98: 1,729 euros
- Gasóleo A: 1,982 euros
- Gasóleo A+: 2,045 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,6 euros
- Sin Plomo 98: 1,734 euros
- Gasóleo A: 1,953 euros
- Gasóleo A+: 2,021 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,569 euros
- Sin Plomo 98: 1,71 euros
- Gasóleo A: 1,924 euros
- Gasóleo A+: 1,992 euros
Estos precios pueden sufrir variaciones a lo largo de la jornada.