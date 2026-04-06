Los carburantes retoman las subidas en abril: el diésel supera los 1,8 euros

A 6 de abril, los precios de los carburantes muestran una ligera tendencia al alza respecto a los registrados el pasado 1 de abril, en el inicio de la segunda operación salida de Semana Santa.. El precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,762 euros por litro, lo que supone un incremento respecto a principios de mes, cuando se situó en 1,739 euros por litro.

En concreto, la gasolina Sin Plomo 95 ha pasado de 1,556 a 1,565 euros por litro, mientras que la gasolina Sin Plomo 98 no presenta variaciones y continúa en 1,71 euros por litro.

Por su parte, el Gasóleo A aumenta desde los 1,8 euros por litro hasta los 1,836 euros actuales, y el Gasóleo A+ también sube desde los 1,89 euros hasta situarse por encima de los 1,928 euros por litro, reflejando así un encarecimiento moderado en los combustibles diésel en estos primeros días del mes.

Diferencias entre provincias

En lo que respecta a la gasolina Sin Plomo 95, La Coruña, con 1,569 euros, es la provincia que registra el menor precio, mientras que Barcelona alcanza los 1,627 euros. En el caso de la gasolina Sin Plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo con 1,7 euros, mientras que el precio más alto se sitúa en Toledo, con 1,755 euros.

Por su parte, en el Gasóleo A, el precio más bajo se encuentra en Toledo, con 1,906 euros, frente a Vizcaya, donde alcanza los 1,982 euros. Finalmente, en el Gasóleo A+, Murcia vuelve a ser la provincia más económica con 1,98 euros, mientras que Vizcaya registra el valor más elevado, con 2,045 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,624 euros

Sin Plomo 98: 1,73 euros

Gasóleo A: 1,938 euros

Gasóleo A+: 2,01 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,627 euros

Sin Plomo 98: 1,736 euros

Gasóleo A: 1,934 euros

Gasóleo A+: 1,995 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,596 euros

Sin Plomo 98: 1,731 euros

Gasóleo A: 1,923 euros

Gasóleo A+: 1,993 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,582 euros

Sin Plomo 98: 1,73 euros

Gasóleo A: 1,924 euros

Gasóleo A+: 2,003 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,591 euros

Sin Plomo 98: 1,715 euros

Gasóleo A: 1,919 euros

Gasóleo A+: 1,996 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,615 euros

Sin Plomo 98: 1,755 euros

Gasóleo A: 1,906 euros

Gasóleo A+: 1,985 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,581 euros

Sin Plomo 98: 1,7 euros

Gasóleo A: 1,923 euros

Gasóleo A+: 1,98 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,603 euros

Sin Plomo 98: 1,729 euros

Gasóleo A: 1,982 euros

Gasóleo A+: 2,045 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,6 euros

Sin Plomo 98: 1,734 euros

Gasóleo A: 1,953 euros

Gasóleo A+: 2,021 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,569 euros

Sin Plomo 98: 1,71 euros

Gasóleo A: 1,924 euros

Gasóleo A+: 1,992 euros

Estos precios pueden sufrir variaciones a lo largo de la jornada.