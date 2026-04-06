Pedro Sánchez se salta el embargo de los datos del paro y afiliación de marzo. El líder del PSOE ha sorprendido este lunes en su red social X presumiendo de las cifras de empleo del tercer mes del año, aunque lo ha hecho antes de la hora oficial de publicación, fijada siempre a las 9:00 horas, lo que permite que todos los meses los ciudadanos sean conocedores de los números al mismo tiempo.

La ruptura del embargo informativo que tradicionalmente rige este tipo de estadísticas es otra prueba más de la intromisión política del Ejecutivo de Sánchez en los organismos que manejan las cifras económicas del país. Y es que, no respetar este pacto pone de manifiesto la ausencia de neutralidad institucional del Gobierno en la comunicación de los diferentes indicadores económicos.

Obsesión con el 22

La primera publicación de Sánchez se producía a las 7:22 de la mañana. El presidente del Gobierno publicaba simplemente el número "22" en su cuenta oficial de X.

22 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

El tuit de Sánchez produjo todo tipo de especulaciones, debido a que sólo desde el Ministerio de Trabajo y desde el de Seguridad Social se conocía que el número de afiliaciones superó en marzo los 22 millones por primera vez en su historia, hasta un total de 22.010.532. Curiosamente, los periodistas económicos también suelen recibir el día anterior esas estadísticas, pero solo las pueden publicar a partir de las 9 de la mañana. Ayer domingo, no las recibieron.

Pero la obsesión de Sánchez este lunes con el número 22 continuaba. A las 08:22 (tuit programado con otro guiño al número), el socialista festejaba que "por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!". Para más inri, Sánchez hacía estas declaraciones vestido con una camiseta con motivos de la selección española de fútbol y con el 22 a la espalda.

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

La letra pequeña de los datos

En este punto, hay que tener en cuenta varios factores, el primero es que esos más de 22 millones de los que presume Sánchez no son afiliados, sino afiliaciones. Así lo explica el propio Ministerio de Trabajo.

"Asimismo, debe indicarse que el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con el de situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios, si bien hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un cuatro por ciento del total de afiliados a la seguridad social" reconocen.

Además, la cifra de los 22 millones se refiere a la serie desestacionalizada, que cuando no le interesa al Gobierno no la destaca. Por tanto, el número de afiliados medios en marzo fue de 21,88 millones de cotizantes.

Otro detalle es que para superar esos 22 millones, España habría ganado más de 500.000 puestos de trabajo, pero gracias a más de 15,7 millones de contratos, lo que supone una media de 30 contratos por afiliado y año. Es decir que para mantenerse contratado, de media cada nuevo afiliado ha tenido que firmar más de 2 contratos al mes. Esto de lo que habla es de una precariedad galopante. En Libre Mercado hemos publicado la letra pequeña de todos los datos que se han conocido hoy. Y no es oro todo lo que reluce.

Este tipo de prácticas erosionan todavía más la credibilidad de las estadísticas oficiales nacionales. Por el momento, el Gobierno no ha aclarado si esta forma de jugar con ventaja de Sánchez se va a repetir en los próximos meses y supone una ruptura formal del protocolo de embargo.