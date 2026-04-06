Sumar renuncia a construir pisos y exige una compra masiva de viviendas a los particulares

La izquierda política y mediática española se empeña en intervenir, aún más, el mercado de la vivienda. Sin embargo, como hemos explicado en distintas ocasiones en Libre Mercado, la actual crisis de vivienda deriva del control ejercido por el Estado sobre el suelo, a lo que se ha sumado en los últimos años la política del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha pasado por continuados ataques a los propietarios y la protección de los okupas e inquiokupas.

En cualquier caso, la izquierda sigue proponiendo nuevas ideas para aumentar la intervención pública en este mercado. Ahora ha sido Sumar quien ha planteado la posibilidad de que el Estado destine 2.000 millones de euros a la compra masiva de viviendas ya construidas, incluidas propiedades de particulares, como vía para responder con rapidez a la crisis del mercado inmobiliario, así como prohibir a los fondos de inversión la compra de este tipo de inmuebles.

Comprar las casas a los ciudadanos

En una reciente entrevista publicada este pasado jueves por Europa Press, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha propuesto que, para hacer frente a las crisis de la vivienda, una medida que podría llevar a cabo el Gobierno sería comprar de forma masiva a los ciudadanos sus viviendas, para lo cual asegura que habría que destinar 2.000 millones de euros. De este modo, la izquierda radical parece renunciar a la construcción de viviendas como instrumento para paliar la crisis de precios y pasa directamente a plantear la adquisición de las casas de los particulares por parte del Estado.

Según el portavoz del partido de Yolanda Díaz, la adquisición de las viviendas existentes es un mecanismo que permite actuar de forma inmediata frente a los plazos prolongados que exige la construcción de nuevos inmuebles. "Construir y licitar obra pública es profundamente pesado y tardío", aseguraba Ibáñez, que aseguraba que "no tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe, y esto lo puede hacer la ministra de Vivienda".

Pero, es más: el diputado de Sumar llegaba a afirmar que, pese a todo, en realidad en nuestro país no existe la necesidad de construir más vivienda. Concretamente, afirmaba que "en nuestro país no hace falta construcción de vivienda pública", asegurando que "estamos por encima de Europa en vivienda por habitante". En cambio, para Alberto Ibáñez, "lo que hay que hacer es una compra masiva de vivienda pública".

En este sentido, el portavoz de Sumar defendía que el impulso a la construcción de vivienda pública en las décadas de los 80 y los 90 "supuso construir guetos". Así, insistía en promover la compra masiva de las viviendas existentes por parte el Ministerio de Isabel Rodríguez, proponiendo además, tirando de demagogia y subrayando que si hay dinero "para la guerra" también debería haberlo para una compra masiva de vivienda.

Escasez de vivienda

Naturalmente, en España existe un importante déficit de viviendas que exige la construcción de nuevos inmuebles. De hecho, si desde Sumar admiten que el Gobierno debe adquirir viviendas para ponerlas en oferta es porque, en el fondo, están afirmando que en nuestro país faltan casas. Concretamente, de acuerdo con los cálculos de CaixaBank Research, España acumula un déficit superior a 730.000 viviendas desde 2021, una escasez que podría llegar a las 900.000 viviendas en 2029".