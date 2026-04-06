'Torrente, presidente' sigue triunfando: genera más del 50% de la recaudación del cine español en 2026

La sexta entrega de la saga Torrente no deja de cosechar éxitos en las salas de cine españolas semana tras semana. Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, "Torrente, presidente" ha vuelto a registrar otro récord que le hace estar cada vez más cerca de igualar los 3,5 millones de espectadores de "Torrente 3" (la segunda película más vista de la saga). Además, en menos de un mes ya ha recaudado más de 23 millones de euros. En este artículo te contamos todos los récords que ha pulverizado la última película de Santiago Segura.

En Libre Mercado hemos ido mostrando, semana a semana, tanto la recaudación obtenida por la sexta entrega de Torrente como el número de entradas vendidas. En esta ocasión, podemos confirmar que la nueva cinta del director madrileño Santiago Segura ha superado los 23 millones de euros de recaudación y ha vendido cerca de 3,17 millones de entradas desde su estreno.

Así lo asegura el experto y analista cinematográfico Pau Brunet, de Box Office España. Tanto en este artículo como en el siguiente post publicado en su cuenta de X lo explica.

El cine español supera los 45M€ en su primer trimestre y aspira a un año histórico capaz de superar los 100 millones de euros. La cifra recaudada entre el 1 de enero y el 2 de abril equivale a más de la mitad de lo recaudado durante todo 2025. #TorrentePresidente es… https://t.co/rkxUSyHWqB pic.twitter.com/YOwDmHTKEi — Pau Brunet (@BrunetPau) April 4, 2026

Como vemos, la sexta entrega de Torrente ha obtenido aproximadamente 23 de los 45 millones de euros recaudados por el cine español en lo que va de año. Esto supone más del 50% del total de la recaudación solo con una película de Santiago Segura. Es decir, en el primer trimestre del año y con menos de un mes en cartelera, "Torrente, presidente" ha recaudado más en las salas de cine que todas las demás películas españolas exhibidas (sin contar las producciones extranjeras).

Sin embargo, esto no es todo: la sexta entrega de Torrente va camino de superar en recaudación a otra gran película como "Un monstruo viene a verme" (2016), que consiguió 26,1 millones de euros. Solo es cuestión de tiempo que la supere, convirtiéndose así en la película española más taquillera de los últimos 10 años.

"Torrente, Presidente" ya en los 23M€ en los cines españoles. Ayer, en su cuarto viernes, descendió solo un 16% hasta un estimado de 513.000€. Podría cerrar el fin de semana en los 24,5-24,7M€. En los próximos días superará los 26,1M€ de "Un monstruo viene a verme" (2016)… pic.twitter.com/m93XQnq5Tj — Box Office España (@BoxOfficeSpain) April 4, 2026

Por otro lado, el último estreno de Santiago Segura ha conseguido batir otro récord, siendo la segunda película para mayores de 16 años más taquillera de la historia de España (incluyendo las películas extranjeras), sólo por detrás de Joker (2019). Esto es algo que el propio cineasta español ha compartido en sus redes sociales:

"Torrente Presidente" ya sería la segunda película para mayores de 16 años más taquillera de la historia de España (solo por detrás de "Joker") Gracias a todos!!!!! pic.twitter.com/g4X3D7hdea — Santiago Segura (@SSantiagosegura) April 6, 2026

Así pues, "Torrente, presidente" sigue cosechando éxitos tras su cuarto fin de semana en las salas de cine y se ha convertido ya en una pieza fundamental para el cine español en lo que va de año. El 2026 promete ser un año que rompa con la racha negativa del cine nacional de los últimos años, y en buena medida será gracias al último estreno de Santiago Segura.