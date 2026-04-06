Yolanda Díaz contraprograma a Sánchez con su propio vídeo ridículo sobre el paro y amenaza con el control horario

Este lunes se han publicado los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de marzo. Una vez más, el Gobierno ha aprovechado la ocasión para presumir de la aparente buena marcha de la economía española, obviando los problemas estructurales que socavan la sostenibilidad y el futuro económico de nuestro país. De hecho, Pedro Sánchez ha decidido publicar un vídeo al estilo bolivariano con la camiseta de la selección española de fútbol en el que, no obstante, oculta el incremento de las solicitudes de paro o el maquillaje estadístico al que se someten las cifras oficiales, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido reclamar su parte de protagonismo y ha contraprogramado al presidente del Gobierno con otro vídeo en el que, si bien destaca que, a su juicio, el mercado laboral español está experimentando una notable mejoría, incide en que es necesario seguir avanzando en su programa regulatorio. De hecho, según Díaz, si la economía española y las condiciones de trabajo de los empleados están mejorando, en todo caso sería gracias a las iniciativas normativas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo.

Concretamente, en el vídeo publicado este lunes, la ministra de Trabajo subraya que "por primera vez, España supera la barrera de los 22 millones de afiliados", añadiendo que "la afiliación, además, crece en España en 211.510 personas". En este sentido, Díaz también ha querido destacar que "este mes de marzo hemos tenido el paro más bajo desde el año 2008, hace 18 años".

Así, la ministra de Trabajo ha querido recordar que, de acuerdo con los datos publicados este lunes por los servicios de empleo, "el paro ha bajado en 22.934 personas y se sitúa hoy en 2,4 millones de personas en desempleo", incidiendo también en que "tenemos la menor cifra de desempleo femenino para un mes de marzo desde el año 2008". Del mismo modo, Díaz ha querido subrayar que "tenemos la menor cifra de desempleo juvenil para un mes de marzo desde que hay registros".

Por otra parte, Díaz destacaba que "en el mes de marzo, el 44% de los contratos firmados fueron de carácter indefinido", asegurando que "antes de la reforma laboral tan solo eran el 10%". De esta forma, Díaz sostiene que "estos datos explican, y son la respuesta, a todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de seis años en el Ministerio de Trabajo", incluyendo entre ellas la subida del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma del subsidio por desempleo.

Sin embargo, para la ministra de Trabajo todavía queda mucho trabajo por hacer y, por ello, contradecía al propio Pedro Sánchez y su triunfalismo económico. "Porque el camino que hemos elegido es el mejor camino para nuestra economía y para la vida de la gente, no solo no vamos a conformarnos, sino que vamos a avanzar más", asevera Yolanda Díaz en su vídeo, donde señala que "a pesar de estos datos, no nos conformamos; somos conscientes que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país".

Precisamente, en este contexto, Díaz destaca en su vídeo que "la próxima parada es el control horario", subrayando que en nuestro país "se hacen 2,5 millones de horas extras a la semana sin pagar", algo que, denuncia "una irregularidad". Por ello, en su vídeo la ministra de Trabajo insiste en que desde su departamento impulsarán esta medida, concluyendo que "seguiremos cambiando la vida de la gente trabajadora en nuestro país", añadiendo que "España va a mejor cuando la gente trabajadora de nuestro país gana derechos".