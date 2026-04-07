Propaganda bolivariana con los datos de empleo

La publicación de los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo ha desatado una especie de euforia fingida en el Gobierno, que ha salido a celebrarlo como si estuviéramos ante un éxito histórico. La superación de la barrera de los 22 millones de ocupados y la reducción de las cifras del desempleo que difunde la propaganda oficial, obedecen, sin embargo, a las trampas metodológicas introducidas por el Ejecutivo socialcomunista, que no ha tenido en cuenta tampoco el factor de estacionalidad.

Pedro Sánchez ha encabezado esta operación mediática con la publicación de un ridículo vídeo con el chándal de la Selección Española de Fútbol, al más puro estilo bolivariano. Vestido de esa guisa, Sánchez ha presumido de las cifras récord gracias a la incorporación de 524.500 nuevos afiliados a la Seguridad. Lo que no explica el presidente es que ese medio millón de puestos de trabajo se han conseguido gracias a más de 15,7 millones de contratos, lo que supone una media de 30 contratos por afiliado y año. Es decir que, para mantenerse contratado, cada nuevo afiliado ha tenido que firmar más de 2 contratos al mes, lo que indica la existencia de una precariedad laboral galopante.

En cuanto a los datos del paro, el Gobierno sigue ocultando la existencia de más de un millón de parados, camuflados bajo la fórmula de los fijos discontinuos. Gracias a esa trampa, las cifras de desempleo se sitúan en 2,5 millones de parados cuando, en realidad, hay otros 850.000 desempleados que no cuentan en las estadísticas por tener un contrato fijo discontinuo, aunque la mayor parte del año estén inactivos.

Cerca de otro medio millón de desempleados tampoco aparecen en las cifras oficiales por el expediente de estar realizando cursos de formación o estar buscando trabajo con algún tipo de restricción, dos pretextos ridículos que permiten al Gobierno eliminarlos de las estadísticas del desempleo. Si suprimimos los factores que falsean el resultado, el número de parados reales de la economía española se acerca a los 4 millones, una cifra que desmonta por sí misma el entusiasmo de la propaganda oficial.

Yolanda Díaz ha decidido reclamar también su parte de protagonismo en esta noticia fabricada por Moncloa, contraprogramando al mismo presidente del Gobierno con otro vídeo en el que presume de gestión y aprovecha para exigir una nueva vuelta de tuerca en el programa regulatorio que promueve su facción política.

Pero, aunque Sánchez y su vicepresidenta celebren los últimos datos oficiales como un dato histórico que avalaría su espléndida gestión, los ciudadanos conocen la realidad de nuestro mercado de trabajo, marcado de manera determinante por los bajos salarios y la precariedad laboral. Los vídeos propagandísticos, en chándal o con vestidos de alta costura, son propaganda bolivariana que no oculta la realidad de la economía española, aquejada de graves problemas estructurales que el Gobierno amenaza con agravar aún más.