EEUU construye invernaderos de alta tecnología en plena crisis de los fertilizantes

El Ejército de Estados Unidos ha participado en la construcción de nuevos invernaderos de alta tecnología para un proyecto de investigación destinado a mejorar la productividad y la resistencia de los cultivos. El objetivo, en plena crisis de los fertilizantes, es producir más alimentos, en menos tiempo y en condiciones cada vez más adversas.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se ha encargado de montar estos invernaderos de última generación en las instalaciones del Repositorio Nacional de Germoplasma Clonal, en Corvallis (Oregón), en colaboración con el Departamento de Agricultura del Gobierno estadounidense y la Universidad Estatal de Oregón.

El escenario, a simple vista, podría parecer un conjunto de invernaderos más. Pero en su interior se guarda algo sumamente valioso: una colección de unas 12.000 plantas de 700 especies agrícolas. Un archivo genético del que depende buena parte del futuro agrícola y entre los que se incluyen avellanas, lúpulo, menta, peras, grosellas y seis tipos de bayas.

Invernaderos de alta precisión

El proyecto, financiado con unos 12 millones de euros (13,5 millones de dólares) de fondos federales, ha supuesto la demolición de antiguas instalaciones y la construcción de nuevos invernaderos diseñados como entornos de alta precisión. No se trata solo de cultivar plantas, sino de controlar cada variable: temperatura, humedad, luz o incluso la presencia de insectos.

Según los responsables del proyecto, no se trata simplemente de estructuras agrícolas, sino de espacios altamente tecnológicos. Ese nivel de control permite a los investigadores aislar rasgos genéticos, estudiar resistencias y acelerar el desarrollo de nuevas variedades.

El papel del Ejército ha sido principalmente técnico: planificación, diseño, evaluación ambiental y supervisión de la obra. Pero su implicación refleja hasta qué punto la innovación agrícola se ha convertido en un asunto estratégico en el que la ingeniería militar puede ser determinante a la hora de producir más y mejor en un entorno cada vez más exigente.