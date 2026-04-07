¿Qué está pasando en Francia? Las gasolineras comienzan a quedarse sin combustible

Mientras el estrecho de Ormuz sigue bloqueado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el suministro internacional de petróleo y gas natural continúa sufriendo un desplome en la oferta, ya que aproximadamente un 20% de ambas materias primas transita por dicho estrecho. En vista de esta situación, son muchos los países los que han optado por restringir el suministro de combustibles para evitar un desabastecimiento, tal y como ya hemos contado en Libre Mercado.

Sin embargo, hasta ahora no habíamos asistido a una situación real de escasez de combustible como la que se está viviendo en Francia en la actualidad, donde hasta el propio Gobierno de la Nación ha admitido esta falta de abastecimiento en muchas de las gasolineras del país.

Tal y como informan desde medios como Le Monde o Le Figaro, la propia portavoz del Gobierno y ministra de Energía, Maud Bregeon, ha declarado este martes que "aproximadamente el 18% de las estaciones no tienen al menos un combustible". Según la ministra, "estas dificultades se deben a problemas logísticos de transporte".

De acuerdo con la ministra de Energía, "el 83% de las estaciones que experimentan dificultades pertenecen a TotalEnergies". Dicha empresa posee alrededor del 36% de la cuota de mercado francés y tiene en torno a 3.300 estaciones en todo el territorio metropolitano francés, de manera que no se trata de una compañía menor.

El 25% de las gasolineras sufre actualmente escasez, según la UFIP

Según ambos medios franceses, el presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, declaró en la radio RTL que una de cada cuatro gasolineras sufría escasez este mismo martes en al menos un tipo de combustible (discrepando así de las cifras del Gobierno), debido a problemas de reparto durante el fin de semana de Pascua. No obstante, el presidente niega que exista, por el momento, un problema de escasez.

En palabras del presidente de la UFIP: "es una situación que estamos monitoreando muy de cerca y, por el momento, para el mes de abril, por ejemplo, estamos logrando abastecer a nuestros clientes con normalidad (...) Tenemos visibilidad para las próximas semanas".

No obstante, aunque no hagan una mención explícita a la guerra de Irán, lo más probable es que ese sea el motivo principal por el que se está produciendo una falta de combustible en el 18% de las gasolineras del país. Aunque se quiere hacer ver que esto se debe a un hecho ocasional relacionado con la Semana Santa, lo cierto es que en Francia no se registran situaciones de escasez parcial de combustible salvo cuando han ocurrido huelgas u otros movimientos sindicales de protesta, sin contar con las crisis internacionales como la guerra en Ucrania del año 2022. De esta manera, la falta de combustible a nivel internacional está afectando de lleno a nuestro país vecino.

Por lo tanto, resulta poco verosímil que se produzca una situación de escasez parcial en tantas gasolineras justo al mismo tiempo que está ocurriendo la crisis del petróleo provocada por la guerra de Irán, por mucho que tanto el Gobierno francés como la patronal del petróleo nieguen tal situación de falta de abastecimiento.