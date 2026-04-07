En Libre Mercado ya hemos contado cómo ciertos medios de comunicación de corte progresista han optado por blanquear el deterioro del bienestar de los españoles con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. En concreto, medios como la Cadena SER o la Sexta se han especializado en romantizar esta pobreza a través de titulares llamativos.

Sin ir más lejos, hace unos días la Cadena SER hablaba de "vacaciones hogareñas" para referirse al hecho de que una buena parte de los españoles no pudiera irse de vacaciones en Semana Santa, como ya contamos en este medio.

No obstante, y como ya hemos mencionado antes, desde la Sexta también se han vuelto expertos en crear este tipo de titulares donde tratan de darle la vuelta a la realidad. Este mismo lunes la cuenta oficial de la cadena publicaba el siguiente post en X:

Ducharse a oscuras antes de dormir, la nueva tendencia en redes sociales para liberar estrés https://t.co/3WkqcWOmWV — laSexta (@laSextaTV) April 5, 2026

"Ducharse a oscuras antes de dormir, la nueva tendencia en redes sociales para liberar estrés", reza el titular del artículo que se enlaza a través del post. Si bien puede tratarse de una moda, tal y como explican en la noticia, no deja de ser llamativo que estas "modas" surjan en un contexto donde la luz es más cara que en el año 2024 y que en toda la década del 2010.

Por otro lado, y hace solo unos días, desde la cuenta oficial de la Sexta se sugería que "los jóvenes cada vez priorizan menos tener carnet de conducir". Aquí lo podemos ver:

Los jóvenes cada vez priorizan menos tener carnet de conducir: disminuye la tasa de nuevos conductores menores de 24 años https://t.co/LFaRfCZHOs — laSexta (@laSextaTV) April 3, 2026

Es decir, el hecho de que cada vez haya menos jóvenes que se saquen el carnet de conducir se interpreta como una mera cuestión de prioridades. Si bien es cierto que los hábitos de los jóvenes pueden estar cambiando (cada vez se extiende más el uso del patinete eléctrico entre los más jóvenes), también existe un componente económico importante: la falta de dinero tanto para sacarse el carnet de conducir como para poder disponer de un vehículo propio.

También hay que recordar que la cadena progresista ha dulcificado el hecho de que haya jóvenes que tengan que vivir con personas de la tercera edad para así poder estudiar o vivir en una ciudad sin pagar demasiado por el alquiler, a cambio de ciertas obligaciones para con su compañero de piso como hablar con él, acompañarle a hacer la compra o llegar a casa antes de una determinada hora. Esto es lo que se conoce como la "convivencia intergeneracional". Aquí vemos como la cadena hace mención de este fenómeno de una forma particular:

María, de 20 años, necesitaba un lugar donde vivir en Málaga, pero se topó con el problema del precio del alquiler. Loli, pensionista, necesitaba compañía: su solución ha sido la convivencia intergeneracional https://t.co/D5FqHk8zCj — laSexta (@laSextaTV) September 8, 2024

En este otro post también se habla de este fenómeno:

Convivencia intergeneracional: Personas mayores y jóvenes comparten piso gracias a iniciativas solidariashttps://t.co/sVwHPzsvnt — laSexta (@laSextaTV) May 7, 2024

Es decir, mientras cada vez más jóvenes eligen pagar menos alquiler a cambio de vivir con una persona de la tercera edad y dedicarles tiempo (ya que muchos ancianos viven solos), cadenas como la Sexta lo presentan como algo positivo, cuando en realidad se trata de una prueba más del empobrecimiento al que nuestros jóvenes (y la población en general) se están viendo sometidos.

Por último, cabe destacar que, mientras en los años en que gobernaba Mariano Rajoy se hablaba de conceptos como "pobreza energética", desde que llegó Pedro Sánchez al poder se ha cambiado la manera de enfocar la misma realidad y ahora se dan consejos para ahorrar en la factura de la luz. Este post, publicado en 2022 cuando el precio de la luz se disparó, es muy revelador:

🔌 ¿Cómo ahorrar en la factura de la luz?

📉 ¿Cómo reducir el gasto en calefacción?

🧐 ¿Cuánto durarán los precios disparados?

📺 Esta noche a las 21:30h | @laSextaColumnapic.twitter.com/cfoQlE2dHV — laSexta (@laSextaTV) September 23, 2022

En conclusión, no deja de ser curioso que los mismos medios que denunciaban el empobrecimiento durante la época de Mariano Rajoy sean ahora los mismos que blanquean o directamente ignoran las consecuencias de casi ocho años de mandato de Pedro Sánchez.